Marine Le Pen kan vervolgd worden nu haar onschendbaarheid is opgeheven

10u50

Bron: Reuters

Het bureau van het Franse parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van FN-kopstuk Marine Le Pen opgeheven. Le Pen tweette in december 2015 drie ongecensureerde foto’s van IS-moorden, waarop onder meer het onthoofde lichaam van slachtoffer James Foley te zien was. Daar zette Le Pen het bijschrift "dit is Daesh (IS, red.)" bij.