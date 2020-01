Marine Le Pen begint aan "pre-presidentiële" campagne kv

16 januari 2020

18u50

Bron: Belga 0 FRANKRIJK Tijdens haar nieuwjaarsontmoeting met de pers heeft de Franse politica Marine Le Pen vandaag aangekondigd dat ze zich in een "pre-presidentiële" campagne stort als voorbereiding voor een "grote ommekeer" ten opzichte van president Emmanuel Macron bij de presidentsverkiezingen van 2022.

In 2017 verloor Le Pen van Macron de slag om het Elysée. Terwijl ze al te kennen heeft gegeven binnen twee jaar opnieuw kandidaat te zullen zijn, zei de voorzitster van het Rassemblement national (RN) vandaag in een "pre-presidentiële" fase te zijn.

"Mijn beslissing is overdacht en genomen. Mijn project is te streven naar een project van nationale eenheid rond een geweldig Frans plaatje, een geweldig verenigend project dat de Fransen kan samenbrengen waar ze ook vandaan komen, een project van grote wending om het land weer op poten te zetten", aldus Le Pen wiens kandidatuur nog dient goedgekeurd tijdens het congres van het vroegere Front national in 2021.



Le Pen liet vandaag ook uitschijnen dat zij ook in 2027 haar kandidatuur zou kunnen stellen.