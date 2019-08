Marilyn (65) was als eerste bij neergeschoten Zweedse vrouw met baby: “Probeerde het bloeden te stoppen” Verdachte opgepakt Kees Graafland

26 augustus 2019

23u51

Bron: AD.nl 1 De 65-jarige Marilyn Pettersson was een van de eerste omstanders die zich vanochtend om de neergeschoten vrouw in Malmö bekommerde. “Ik probeerde met haar te praten, het bloeden te stoppen. Ik bad tot God dat het goed zou komen.’’ Dat kwam het niet.

De vrouw van 31 jaar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze was neergeschoten terwijl ze haar baby in de armen had. Een persoon is vanavond opgepakt. Hij wordt verdacht van wapenbezit en betrokkenheid bij de moord.

Terwijl heel politiek Zweden schande spreekt van de schietpartij op klaarlichte dag, doet een aangedane Marilyn haar verhaal aan het Zweedse Aftonbladet. Ze vertelt dat ze instinctief naar buiten rende, toen ze schoten op straat hoorde. Toen ze buiten kwam, zag ze een jonge vrouw op haar rug op straat liggen. “Ze was in haar hoofd geschoten en leek levenloos. Ik probeerde het bloeden te stoppen en probeerde met haar te praten.’’

Baby

Terwijl een andere omstander reanimatiepogingen ondernam, vouwde Marilyn een handdoek tot een kussen voor de vrouw. Op die manier kon de doek tegen de hoofdwonde worden gedrukt. “Maar ze bloedde zoveel aan de achterkant van haar hoofd. Steeds zei ik maar weer tegen haar: ‘Hé hallo, wakker worden, wakker worden'. Maar ze gaf geen teken van leven. We hebben met haar gevochten tot de ambulance arriveerde.’’

Pas daarna kreeg ze weer oog voor haar omgeving. De jonge vrouw had een baby in haar armen toen ze werd neergeschoten. Het kind had al die tijd naast de vrouw op de grond gelegen. “Het kind was niet neergeschoten, maar had wel een bobbel aan de achterkant van het hoofd.’’

Doelwit?

De politie doet volop onderzoek naar de zaak. Mogelijk was de man die op het moment van de schietpartij naast de vrouw liep het eigenlijke doelwit. Volgens Zweedse media is hij een bekende van de politie met een crimineel verleden in Zweden en Denemarken. Hij zou ook enige tijd in de gevangenis hebben gezeten. Andere ooggetuigen meldden meerdere schutters te hebben gezien. Het leek alsof zij bewust de vrouw wilden raken.



Zweedse media melden in ieder geval dat vanavond een man is opgepakt in verband met de schietpartij. Hij is na ondervraging gearresteerd en wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord en verboden wapenbezit.

‘Walgelijk’

Verschillende politici lieten na de schietpartij hun afschuw blijken. De Zweedse minister van Justitie Morgan Johansson twitterde: “Wat een laffe en walgelijke beesten”. Hij stelt dat ‘alle beschikbare middelen’ worden ingezet om de daders te arresteren, zodat ze kunnen worden opgesloten. “Ze moeten als nodig naar het einde van de wereld worden achtervolgd. Koelbloedige moordenaars mogen niet ongestraft blijven.’’



Premier Stefan Löfven reageerde ook. “Een vrouw in Malmö is op straat neergeschoten terwijl ze daar met haar kind was. Het is een ongelooflijk wrede daad, die mij en het hele land doet walgen. Dit heeft niets met onze samenleving van doen. We zullen deze moordenaars pakken.”

