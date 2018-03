Mariette ontsnapte na 27 jaar aan Scientology: "Er was geen weg terug. We werden letterlijk gevangenen" Marjolijn de Cocq

14 maart 2018

13u46

Bron: Het Parool 0 Na 27 jaar in de greep van Scientology te zijn geweest, verwerkt de Zweedse Mariette Lindstein (60) haar verleden in de thrillertrilogie De sekte. "Ik praat overal over, ik heb niets meer te verliezen."

Fanatiek en overtuigd aanhanger was ze, en ze werkte op het hoogste niveau op het hoofdkwartier in Florida, direct onder leider David Miscavige. Tot de excessen en terreur bij de 'Church of Scientology' zo onhoudbaar werden dat haar de schellen van de ogen vielen en ze haar ontsnapping begon te beramen.

Het tweede deel van haar trilogie, 'De sekte herrijst', is zojuist verschenen: over een newagebeweging op een eiland aan de Zweedse kust onder leider van een charismatische leider. "Toetreden is verleidelijk, ontsnappen is onmogelijk", is het motto van de boeken en zou ook dat van haar leven kunnen zijn. Want ja, in fysieke zin is ze ontsnapt aan Scientology na haar vlucht in 2004. Maar de sekte – want dat is de 'kerk' in haar optiek – laat haar niet los. Haar accounts worden gehackt, er worden valse Facebook-pagina's aangemaakt en bezoekt ze ergens een boekenbeurs, dan zijn er schaduwen die haar fotograferen en filmen.

'Op deze manier kan ik veel beter invoelbaar maken hoe makkelijk het is om in zoiets verstrikt te raken' Mariette Lindstein

Maar Lindstein geeft haar missie niet op: ze geeft lezingen, doet schoolbezoeken en is thrillers gaan schrijven om jongeren die ontvankelijk zijn voor de lokroep van dit soort bewegingen – die zo onschuldig lijken, maar mensen langzaam hersenspoelen – te waarschuwen. "Je kunt wel roepen: ga niet bij een sekte! Maar dan luistert niemand. Op deze manier kan ik veel beter invoelbaar maken hoe makkelijk het is in zoiets verstrikt te raken."

