Marie (22) pikt vuile praat van voorbijganger niet. Hij slaat in haar gezicht sam

29 juli 2018

17u40

Bron: Le Parisien, 20 Minutes 0 In Parijs heeft een jonge vrouw op straat een klap in het gezicht gekregen van een man die ongepaste dingen naar haar riep. Toen Marie Laguerre kenbaar maakte dat ze daarvan niet gediend was, haalde de kerel uit.

Het incident gebeurde afgelopen dinsdag rond 18.30 uur in het XIXe arrondissement, op de Boulevard de la Vilette. De studente was op weg naar huis toen ze een man kruiste die haar verbaal lastigviel met vernederende, provocerende en vuile praat, geluiden en gefluit, vertelt ze op Facebook.

Het was bovendien "niet de eerste van de dag en ik was moe", legt Marie uit. Ze antwoordde met "ta geule", wat zo veel betekent als "hou je bek", en vervolgde haar weg. "Ik tolereer dit soort gedrag niet", zegt ze. "Ik kan hier niet voor zwijgen en wij zouden niet meer mogen zwijgen."

Beelden

De woordenwisseling werd gefilmd door de bewakingscamera van een café. Op die beelden is te zien hoe de man de reactie van Marie allerminst kan appreciëren en een asbak van een tafel grijpt en die in haar richting gooit. Hij wandelt dan boos op haar af. "Ik weigerde mijn blik af te wenden, ik heb hem recht in de ogen gekeken en ging me niet excuseren", vertelt Marie aan Le Parisien. De man geeft de jonge vrouw daarop plots een forse klap in het gezicht. Hij wandelt weer weg, maar wordt meteen tot de orde geroepen door enkele klanten van het café.

De geschokte vrouw ging daarna naar huis. "Ik besefte niet direct het geweld waar ik slachtoffer van was geworden", zegt ze. Maar een twintigtal minuten later keerde ze terug naar het café om getuigen te zoeken. De uitbater liet haar de bewakingsbeelden zien en de klanten moedigden haar aan een klacht in te dienen, meldt de site Konbini.

Onaanvaardbaar

"Het lastigvallen gebeurt dagelijks", schrijft Marie nog. "Die mannen die denken dat op straat alles mag, die menen ons te mogen vernederen en die er niet tegen kunnen dat we erdoor beledigd zijn, dat is onaanvaardbaar. Het is tijd dat dit soort gedrag OPHOUDT."

Ze reageert later nog op kritiek dat de klanten op het terras misschien vroeger hadden moeten tussenkomen. "Alles gebeurde heel snel en ze hadden niet de tijd om de situatie helemaal goed in te schatten", zegt ze nog. "De aanvaller was gevaarlijk. Na de aanval, kwam ik terug en waren de getuigen een grote steun. Bedankt om hen niet te lynchen."