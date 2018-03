Maria blijft onherkenbaar achter na ongeval: "Mijn ex zat razend achter het stuur, nu ben ik alles kwijt" Sven Van Malderen

14 maart 2018

21u58

Bron: The Siberian Times 0 Maria Lebedeva (23) stond bekend als het mooiste meisje van de klas. In één klap raakte de Russische jongedame echter alles kwijt: haar zicht, haar geheugen, haar vrienden,... En dat allemaal omdat haar ex in een razende bui een verkeersongeval veroorzaakte. Lebedeva deelt haar tragische verhaal nu met de buitenwereld, in de hoop een dokter te vinden die haar toestand kan verbeteren. Want ooit hoopt ze toch nog stewardess te kunnen worden.

Flashback naar 20 augustus 2016: Maria en haar ex kregen vlammende ruzie omdat ze een half uur te laat op de afspraak was komen opdagen. Andrey negeerde een rood licht in Novosibirsk en knalde tegen 80 km/u met zijn BMW in de zijkant van een SUV.

Hij en een vriend werden gered door de airbags, voor Maria tikte de rekening flink aan. Naast de zware verwondingen aan het bekken en de ruggengraat liep ze immers ook hersenschade op. Tien dagen lang zou ze in coma liggen. Na het ontwaken herinnerde ze zich een tijdlang niet meer wat tien minuten eerder gebeurd was. De jaren 2015 en 2016 blijven nu nog steeds een zwart gat.

"In het begin kwam Andrey me nog bezoeken. Maar hij vond dat we beiden schuld hadden aan het ongeval. Ik was zo kwaad toen ik dat hoorde. Hij toonde niet eens spijt, excuses heb ik nooit gekregen. Degoutant gewoon." Haar ouders zouden hem voor de rechter slepen en eisten ruim 14.000 euro voor de medische kosten.

"Ik sprankel niet meer zoals vroeger en ben serieus verdikt", aldus Maria. "Mijn kameraden van vroeger hebben me een voor een in de steek gelaten. Ze herkennen me zelfs niet meer. Nu besef ik dat ik geen boezemvrienden had, enkel kennissen. En dat kwetst me enorm."

"Dat ik zo afhankelijk geworden ben, doet nog het meeste pijn. Als ik met een blindenstok rondloop, voel ik me machteloos. Horen doe ik nog wel goed, beter dan voor het ongeval zelfs. Maar wat ik opvang, stemt me niet gelukkig. Altijd dat medelijden, vooral van oude dames: ik word er gek van."

Maria is nu beginnen zingen, als een vorm van therapie. Pijn lijdt ze nog steeds, elke poging om weer te kunnen zien is mislukt. Momenteel vestigt ze haar hoop op een dure stamcelbehandeling, maar een garantie op succes is dat ook niet. Dus vandaar toch maar deze noodkreet voor medische hulp...

