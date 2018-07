Margrethe Vestager, de vrouw die Google een recordboete van 4,3 miljard euro oplegt Marc Peeperkorn

18 juli 2018

16u00

Bron: de Volkskrant 0 Ze pakt reuzen als Facebook en Amazon aan en beschermt uw rechten als consument. Maar Deens Eurocommissaris voor Concurrentiebeleid Margrethe Vestager (50) weet als geen ander dat miljardenboetes en wetten niet volstaan om Europa uit zijn interne crisis te halen. "De mensen willen dat de EU eenvoudiger wordt, eerlijker."

Margrethe Vestager is even weg uit de Brusselse bubbel. De Euro­commissaris voor Concur­rentie­beleid die zelfverzekerd Amerikaanse tech­reuzen als Apple, Google en Facebook het leven zuur maakt, luistert deze lente­dag in Mechelen aandachtig naar een handjevol deelnemers aan een bijeenkomst over de succesvolle inburgering van migranten. Een partij­­politiek uitje, op uitnodiging van Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). Samen afwassen blijkt de sleutel om tot de ­leefwereld en problemen van nieuwkomers door te dringen. “Waarom is het zo simpel?”, verzucht Vestager. “Ik wil ook zo’n wonderpil.”



Het is Vestager ten voeten uit: luisteren en dan met een diep­gewortelde drang naar eenvoud ­doordringen tot de kern. Zoals haar befaamde ­antwoord op de vraag van een Ierse journalist of ze niet ‘achterbaks’ bezig was door Apple – dat 24 jaar lang een fiscale knuffel­behandeling in Ierland genoot – te dwingen 13 miljard euro aan achterstallige belasting te betalen. “Als mijn effectieve belasting­druk 0,05 procent was en vervolgens daalde naar 0,005 procent, zou ik toch nog eens naar mijn belasting­aanslag hebben gekeken.” Een speels glimlachje voltooide de publicitaire nek­slag voor de Amerikaanse hightech­mastodont.



“Het probleem is niet dat we problemen ­hebben, het probleem is dat we ze niet oplossen”, concludeert Vestager als ze Mechelen weer verlaat.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN