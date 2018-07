Margrethe Vestager (50), de schrik van Google: miljardenboetes uitdelen en daarna olifantjes breien De Deense Eurocommissaris die al wie denkt te mogen sjoemelen, hard aanpakt Brecht Herman

25 juli 2018

21u01 0 Ze glimlachte even heel breed – de lippen weliswaar streng tegen elkaar geklemd. “It is not true.” Eurocommissaris Margrethe Vestager (50) ontkent dat de nieuwe Arco-deal geen Europese goedkeuring nodig heeft. Daarmee fluit ze Kris Peeters terug, zoals ze eerder ook Apple, Facebook en andere Googles onverbiddelijk bij de kraag greep. Portret van een taaie domineedochter die over uw vrijheid waakt. En olifantjes breit.

Dit varkentje was ik wel even, denkt Apple-ceo Tim Cook, wanneer hij begin 2016 het kantoor van Margrethe Vestager binnenwandelt. Op de agenda: de belastingen die Apple al dan niet betaalt en die de Europese Commissie onderzoekt. Cook onderbreekt de Commissaris voor Mededinging, intimideert haar, schreeuwt zelfs tegen haar. Vestager geeft geen kik. Zeven maanden later verklaart ze dat de fiscale regeling waarvan Apple in Ierland genoot illegale staatssteun is. Apple moet 13 miljard euro terugstorten. Plus intrest. In Cupertino vloekt Cook.

En hij is lang niet de enige die de voorbije jaren de Deense verwenst heeft.

