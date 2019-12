Margarita (27) vecht dapper tegen huiselijk geweld nadat echtgenoot haar handen afhakte Naz Taha/Sven Van Malderen

06 december 2019

23u38

Bron: Washington Post 2 Twee jaar geleden hakte de echtgenoot van Margarita Gracheva haar handen af. Nu is de 27-jarige dame het gezicht geworden van de strijd tegen huiselijk geweld. Haar protest onder de hashtag #TransformerMom bereikt miljoenen mensen in Rusland, een plek waar vrouwenrechten op een bijzonder laag pitje staan.

Het afschuwelijke voorval vond plaats in een bos zo’n 77 kilometer ten zuiden van Moskou. De man (26) ging door het lint nadat hij zijn vrouw beticht had van overspel en zij aangaf te willen scheiden. Maanden van mishandeling waren eraan voorafgegaan.

Bij een van die conflicten werd Gracheva bedreigd met een mes. Ze stapte naar de politie, maar die ondernam zoals gebruikelijk niets. In december 2017 betaalde ze daarvoor de rekening.



Nadat Gravecha's echtgenoot haar handen afgehakt had, bracht hij haar naar een ziekenhuis en gaf hij zichzelf aan. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in Rusland. Volgens Human Rights Watch wordt elke veertig minuten een vrouw door haar partner om het leven gebracht.

Bionische rechterhand

De zaak van Gravecha deed vanwege de lugubere aard veel stof opwaaien. Nochtans geen evidentie, in een land waar op huiselijk geweld alleen een geldboete staat. Sinds de wetswijziging in 2017 wordt mishandeling van gezinsleden gezien als een overtreding en niet als een misdrijf. De boete bedraagt maximaal 470 euro.



Tegenstanders genoeg, met andere woorden. Toch verschijnt de moeder van twee zoontjes regelmatig op de Russische staatstelevisie en wist ze een boekendeal in de wacht te slepen bij een grote uitgeverij. Op Instagram noemt ze zichzelf #TransformerMom, een verwijzing naar haar bionische rechterhand. Haar linkerhand had ze koel weten te houden in de sneeuw en kon na enkele ingrijpende operaties weer aan haar arm genaaid worden.

14 jaar brommen

Gravecha's ex werd naar Russische maatstaven zwaar gestraft voor zijn daad: hij moet 14 jaar brommen. De vrouw gelooft dat die straf enkel zo hoog geworden is dankzij alle media-aandacht die zij gekregen heeft. Ze hoopt dat de gewraakte wet ooit teruggedraaid zal worden, zodat mishandeling weer een misdrijf kan worden.



“Ik hoop dat mijn situatie voor meer bewustzijn rond huiselijk geweld zorgt”, klonk het tijdens haar tournee voor haar boek ‘Happy without hands’ (Gelukkig zonder handen; nvdr). “De politie neemt ons niet serieus. Ons land schiet ernstig tekort in de bestrijding van huiselijk geweld.”