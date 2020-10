Marechaussee schiet man in been in vertrekhal Schiphol, passagiers rennen weg Sebastiaan Quekel

05 oktober 2020

23u03

Bron: AD.nl 2 Op de Nederlandse luchthaven Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee vanavond in de vertrekhal een man in zijn been geschoten . De man vertoonde agressief gedrag en belaagde de leden van de politiedienst met een groot mes.

De marechaussees waren op een melding afgekomen dat er een man met een groot mes liep in de hal. De man reageerde niet op herhaaldelijke oproepen om het mes neer leggen. “Hij kwam steeds dichterbij en maakte een agressieve indruk”, zegt een woordvoerder van de Marechaussee. “De marechaussees voelden zich genoodzaakt om de man neer te schieten. Hij is daarna overmeesterd.”

Volgens de Marechaussee waren diverse passagiers in vertrekhal 2 getuige van de schietpartij. “Ze renden weg en brachten zichzelf in veiligheid. Gelukkig is er verder niemand gewond geraakt.” Later op de avond werd een tweede verdachte aangehouden die samen met de andere verdachte gezien was. Zijn rol blijft onduidelijk.



Inmiddels is de situatie weer onder controle. De neergeschoten verdachte is met een ambulance afgevoerd. Over het motief en aanleiding valt nog niets te zeggen. “De marechaussees reageerden op een melding dat een man agressief gedrag vertoonde, maar wat er precies is gebeurd onderzoeken we nog.”