Marechaussee overmeestert man op Schiphol die dreigt met bom Naz Taha

06 september 2019

14u01

Bron: AD.nl 12 Een beschonken man is vanochtend rond 10.00 uur op de Nederlandse luchthaven Schiphol opgepakt door de marechaussee omdat hij meermaals riep een bom bij zich te hebben. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse militaire politie gaat het om een 39-jarige man zonder vast woonadres. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De onrust begon in de intercity-trein direct vanuit Rotterdam naar Schiphol. Daar liep de man een coupé in, om vervolgens te roepen dat hij een bom in zijn tas had.

Wanhopig

“Hij schreeuwde drie keer: ‘dit is een bom’’’, vertelt Merel Donia (26), die op dat moment in dezelfde coupé zat als de 39-jarige man. “Hij maakte een verwarde indruk en was heel nerveus’’, zegt Donia, die zelf niet onder de indruk was van de dreigementen. “Ik had het gevoel dat hij vooral stennis wilde schoppen. Zijn dreiging was heel ongeloofwaardig, niemand in de coupé raakte echt in paniek.’’



Na zijn dreigementen zou de man zijn zak het gangpad op hebben geslingerd. Toen er vervolgens nog steeds niemand op hem reageerde, pakte hij zijn tas weer op, vertelt Donia. “Het was een zwarte schoudertas. Hij hield hem toen boven zijn hoofd en draaide er rondjes mee. Het leek eigenlijk meer op een wanhopige schreeuw om aandacht.’’

Schiphol

Toen de trein stilstond op station Schiphol, zou de man de trein uit zijn gestormd met zijn tas. “Hij beukte zich langs alle treinpassagiers en bleef roepen dat hij een bom bij zich had.’’ Even later werd hij overmeesterd door de marechaussee. “Het was een dronken man. Meer weten we op dit moment nog niet”, bevestigt de woordvoerder.