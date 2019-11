Marcus smeekt tijdens wedstrijd om nieuwe nier en gaat viraal PVZ

17 november 2019

19u58

Bron: NBC Chicago, msn 0 Terwijl andere fans een grappige boodschap opschreven in de hoop kort in beeld te komen tijdens een American footballwedstrijd, was Marcus Edwards, vader van vier, oproep ernstiger: hij smeekte om een nieuwe nier. Het lukte hem niet om op televisie te komen, maar dankzij een foto van een andere fan gaat hij nu toch viraal. Op Twitter is het bericht al meer dan 100.000 keer gedeeld en verschillende mensen hebben zich intussen als donor geregistreerd.

Het voorbije jaar was voor Edward Marcus en zijn gezin erg moeilijk: hij verloor zijn vader en stiefvader, en kreeg op 1 juni het slechte nieuws te horen dat zijn nieren het zouden begeven. Om even alle ellende te vergeten, verraste Marcus’ vrouw hem daarom met kaartjes voor een footballwedstrijd van zijn favoriete ploeg.

In het stadion kreeg Marcus kreeg zoals vele fans een bordje in zijn handen om een leuke slogan op te schrijven tijdens de match. Terwijl anderen grappige mopjes of aanmoedigingen voor het team opschreven, twijfelde Marcus geen seconde. Hij nam zijn stift in zijn hand en schreef wat voor hem het belangrijkste was: zijn telefoonnummer, bloedtype en een oproep voor een nieuwe nier.

Toen bleek dat hij met zijn oproep toch niet op televisie was gekomen, was de teleurstelling groot. Tot hij de volgende dag tot zijn grote verbazing honderden berichtjes en telefoontjes kreeg. Ook op Twitter en Facebook regende het steunbetuigingen en berichten van mensen die zich kandidaat hadden gesteld als donor.

Dat alles had Marcus te danken aan een onbekende fan, Jessica Jenkins. Zij en haar familie werden in 2018 gered uit een grote woningbrand toen een onbekende voorbijganger alarm sloeg. Ze wou daarom iets terugdoen en deelde de foto. Die ging het binnen de tijd viraal. Op Twitter is de post al meer dan 100.000 keer gedeeld en ook op Facebook wordt de foto massaal geliket.

Volgens het bericht van Jessica moet Marcus vijf keer week aan de nierdialyse en heeft hij het erg moeilijk. “Zijn vrouw en zijn kinderen zijn de katalysator die hem aan het werk houden. Ze doen wat ze kunnen om de alledaagsheid en gewoontes terug te vinden terwijl ze de uitdagingen samen aangaan”, schreef ze erbij. Gisteren postte ze tevreden dat Marcus en zijn familie dolgelukkig zijn met alle berichten.

“Jullie antwoorden zijn fantastisch! Ik zei toch dat we dit konden doen! BEDANKT! Marcus heeft gereageerd op meer dan 1.000 sms’jes en heeft honderden gemiste oproepen die hij probeert te beantwoorden!”

Edward Marcus is nu aan het kijken welke donors geschikt zijn, maar roept de mensen op zich te blijven registeren. Elke donatie kan een leven redden. Hij is ook een inzamelactie gestart om de transplantatie te kunnen betalen.