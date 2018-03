March for Our Lives: dit is wat er concreet moet veranderen volgens overlevers schietpartij Florida lva

25 maart 2018

01u51

Bron: The Guardian 0 Naar aanleiding van de 'March for Our Lives' tegen wapengeweld die zaterdag o.a. in Washington plaatsvond, publiceerden de studenten van de Marjory Stoneman Douglas school in Parkland in de Britse krant The Guardian een lijst met concrete wijzigingen waarvoor ze strijden.

"Als overlevers van de massaschietpartij in onze school op 14 februari hebben we een bijzondere stem in het debat. We zijn directe getuigen van de vernietigende kracht van politieke inertie", schrijven de leerlingen die voor de schoolkrant werken.

Semi-automatische wapens

Een eerste wijziging die de leerlingen van de school in Parkland, waar 17 mensen werden doodgeschoten, voorstellen is het verbannen van semi-automatische wapens. "Burgers moeten geen toegang krijgen tot dezelfde wapens als soldaten. Dat is een flagrante misinterpretatie van het tweede amendement (het recht op het bezitten en dragen van wapens, red)."

"De wapens zijn gemaakt om te doden en bevorderen helemaal niet de huiselijke rust, integendeel, het feit dat ze beschikbaar zijn confronteert ons met het soort gevaar dat wordt geassocieerd met oorlog."

Verbod op accessoires die wapens semi-automatisch maken

Hier gaat het onder andere om de beruchte bump stocks, een hulpstuk waarmee gewone wapens worden omgevormd tot semi-automatische wapens. De schutter in de school in Parkland, Nikolas Cruz, gebruikte die niet, maar wel Stephen Paddock, de man die in oktober vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op de bezoekers van een countryfestival en 58 dodelijke slachtoffers maakte.

Vrijdag kondigde president Trump aan dat het ministerie van Justitie een regel zou uitvaardigen die de bump stocks verbiedt.

Een databestand van wapenverkoop en universele achtergrondcontrole

"Net zoals het departement voor gemotoriseerde voertuigen een databestand heeft van nummerplaten en autobezitters, moet defensie de serienummers van wapens en hun bezitters in een databestand bijhouden. Die gegevens moeten dan worden gekoppeld aan een eventueel strafblad en de mentale en fysieke gezondheidstoestand van de wapenbezitter", stellen der studenten voor.

Betere communicatie tussen wethouders en gezondheidswerkers

Om een goede samenwerking mogelijk te maken moeten de privacywetten ook worden aangepast. Zo moet kunnen worden vermeden dat instabiele mensen zoals Nikolas Cruz aan een wapen geraken, staat te lezen. Cruz onderging in 2016 een psychiatrisch onderzoek, maar werd toen niet opgenomen. Toch zou dat moeten volstaan om hem toegang tot wapens te weigeren.

Geen wapenshows en tweedehandsmarkt meer

Wapenshows en tweedehandsmarkten zijn gaten in het systeem die toelaten dat mensen die normaal gezien niet in aanmerking komen voor een wapen er toch een in handen krijgen. De studenten pleiten ervoor shows en tweedehandsmarkten te verbieden.

Leeftijd optrekken naar 21

"Binnen een paar maanden zijn vele van ons 18. We zullen niet kunnen drinken, geen auto kunnen huren en de meeste van zullen nog bij de ouders wonen. Toch zullen we een AR-15 kunnen kopen", zegt de aspirant-journalisten bij de schoolkrant.

Een handgeweer kan dan weer niet. Daarvoor moet je 21 zijn. De leeftijdsgrens voor een machinegeweer als een AR-15 is 18. Ze pleiten ervoor de leeftijd voor alle wapens naar 21 op te trekken.

Meer middelen voor scholen voor beveiliging

Tenslotte willen ze dat scholen meer middelen krijgen om de veiligheid van hun leerlingen en personeel te garanderen. Hun school had enkel het geld om één bewapende en speciaal daarvoor opgeleide agent te betalen. En dat is voor een school met 3000 leerlingen en personeel veel te weinig, zo luidt hun manifest.