Marathonloopster vindt puppy langs kant van de weg en verovert vervolgens ieders hart met ongelofelijke krachttoer Karen Van Eyken

01 februari 2019

12u46

Bron: Huffington Post, The Dodo 0 Een Thaise vrouw heeft ieders hart gestolen met een fantastisch gebaar tijdens een lokale marathon. Toen ze een achtergelaten puppy aantrof langs het parcours aarzelde ze geen moment. Ze nam de puppy op de arm en liep zo de resterende dertig km tot aan de finish. En ze zou de kleine viervoeter nooit meer loslaten. Een onafscheidelijk duo is geboren.

Khemjira Klongsanun (43) houdt van competitie, maar beseft als geen ander dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan het neerzetten van een recordtijd.

Vorige week liep de vrouw uit Bangkok een lokale marathon toen iets haar aandacht trok. Na ongeveer 12 km zag ze een eenzame puppy zitten langs de kant van de weg. Er was nergens een baasje te bespeuren. In plaats van gewoon haar weg te vervolgen, hield ze halt en ontfermde zich over hem. Maar ze deed zo veel meer.

De resterende dertig km legde Khemjira af met de puppy op de arm. Een hele krachttoer. De vrouw met het grote hart en de schattige viervoeter haalden samen de eindmeet. Maar daar stopte het niet.

Na afloop van de wedstrijd heeft de marathonloopster hem mee naar huis genomen zodat hij voortaan deel kan uitmaken van haar gezin. De puppy kreeg de naam Nong Chom.

Nadien ging Khemjira naar de plek waar ze het hondje had aangetroffen om te zien of er nog broertjes of zusjes van Nong Chom waren achtergebleven. De plek was echter verlaten. Het lijkt er dus op dat Nong Chom daar echt moederziel alleen was achtergelaten. Maar nu heeft de puppy een echte thuis waar iedereen van hem houdt.