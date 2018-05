Maori’s woedend op vrouw die traditionele tattoo op haar kin liet zetten TTR

Bron: BBC 0 Maori-vrouwen zien de mako kauae, het tatoeëren van hun gezicht, als een manier om hun identiteit te laten zien. Sally Anderson, geboren in Nieuw-Zeeland, liet zo’n traditionele gezichtstatoeage zetten. Zelf heeft Anderson geen Maori-roots, maar dat hield haar niet tegen om het symbool te laten tatoeëren. Tot groot ongenoegen van de Maori's, die vinden dat ze hun culturele identiteit moeten verdedigen. "Dit is totaal ongepast voor iemand zonder Maori-roots", klinkt het.

Het is intussen een aantal jaar geleden dat Sally Anderson uit Nieuw-Zeeland langsging bij tattoo-artiest India Taylor, zelf een Maori. Anderson wilde een krachtig symbool laten tatoeëren: een teken dat haar moeilijke jeugd zou symboliseren. Toen ze nog een tiener was, werd Anderson verkracht door meerdere mannen. Onlangs plaatste Anderson, die als lifecoach werkt, een foto van zichzelf op haar website en sociale media. Niet veel later ontstond een felle discussie, iets wat ze niet had verwacht.

Kolonialisme

De Maori's beschuldigen haar van het onterecht toe-eigenen en uitbuiten van de Maori-cultuur voor persoonlijk belang. De tattoo is eigen aan hun cultuur, waardoor ze de keuze van de vrouw betreuren. “Maori beschouwen het hoofd als het meest heilige deel van het lichaam”, aldus Mera Lee-Penehira, die werkt als professor gespecialiseerd in de Maori-cultuur. “Ook de tattoo wordt dus als iets heiligs beschouwd.”

“Het is onaanvaardbaar. Je kan enkel zo’n traditionele tattoo hebben, als je zelf Maori-roots hebt”, legt Lee-Penehira uit. “Het toont wie je bent en wie jouw familie is. Een tattoo is voor de Maori een krachtig symbool van het postkoloniale tijdperk. Het is een traditie die bijna voorgoed verdwenen was tijdens de kolonisatie. We moeten dat laatste wat ons onderscheidt blijven beschermen.” (Lees verder onder de foto.)

Onterecht

Toch vindt niet iedereen de kritiek terecht. Maori-leider, David Rankin van de Ngapuhi, vindt dat Anderson geen schuld treft. “Ze betaalde voor die tattoo. Het is haar kin en als ze wil rondwandelen met een Maori-symbool, dan is het haar keuze.”

Anderson zelf wil niet reageren op de verdeeldheid. Wel heeft ze intussen de referenties aan haar tattoo van haar website gehaald, al staan foto's nog wel online. Haar man Roger Te Tai verdedigt nu de keuze van zijn vrouw. Roger, die zelf Maori-roots heeft, vertelde dat hij het aanvankelijk oneens was met Anderson. Maar toen hij zag hoe graag zijn partner die tattoo wilde, veranderde hij zijn mening. Bovendien vindt hij de commentaar onterecht. “Als je een persoon beoordeelt, zonder die ooit ontmoet te hebben. Wat zegt dat dan over jou?”, besluit Roger.