Maori roepen op tot nationale haka voor slachtoffers Christchurch

21 maart 2019

Bron: Belga 0 De Maori, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, roepen op tot een nationale haka, een ceremoniële krijgsdans, op vrijdag. Ze willen zo de moslimgemeenschap en de slachtoffers van de terreuraanslag in de stad Christchurch een hart onder de riem te steken.

"We hebben samengewerkt met enkele andere Maori-organisaties en -gemeenschappen om een manier te zoeken om onze steun te betuigen. Onze conclusie was de haka", zegt de directeur van de Maori-raad van Nieuw-Zeeland, Matthew Tukaki, in een mededeling.

"De haka is een krachtige herinnering aan de link tussen cultuur en gemeenschap. Het is iconisch en een teken van respect", zegt Tukaki.

Veel Maori en niet-Maori in het hele land uitten in de nasleep van de aanslag van vorige week in Christchurch al hun verdriet en woede via een haka. Bij de aanslag kwamen in totaal vijftig personen om het leven.

Haka worden opgevoerd op huwelijksfeesten, begrafenissen en sportevenementen. De voorbije week circuleerden al heel wat video's online van schoolkinderen die samen een haka brengen, met wijd opengesperde ogen en andere krachtige gezichtsuitdrukkingen.