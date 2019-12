Manuel Marrero wordt premier van Cuba NLA

21 december 2019

19u53

Bron: Belga 0 Het parlement van Cuba heeft vandaag Manuel Marrero tot eerste minister benoemd, een post die sinds 1976 niet meer bestond in het land, zo hebben de staatsmedia gemeld. Marrero (56), een architect van opleiding, was minister van Toerisme sinds 2004.

"Dit voorstel is volgens de regels goedgekeurd door het politieke bureau van de communistische partij", verklaarde de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel toen hij de naam van Marrero voorstelde aan de parlementsleden.

Het parlement, dat twee gewone zittingen per jaar houdt, kwam gisteren en vandaag bijeen om een aantal wijzigingen in het kader van de herziening van de grondwet uit te voeren, waaronder de herinvoering van de post van regeringsleider. De premier kan leiders en functionarissen van het centrale staatsbestuur benoemen of vervangen en zal het werk van de provinciegouverneurs controleren.

