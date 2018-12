Mannetje van El Chapo zat zelf aan zijn lading, flipte en liet schip met 20 ton coke zinken jv

Bron: New York Post 0 Ook drugskoning Joaquin ‘El Chapo’ Guzman verloor al eens een partijtje van zijn geliefde waar. Juan Carlos Ramirez (55), zelf een voormalige Colombiaanse drugsbaron, getuigde daar gisteren over. De kapitein van een smokkelboot kon volgens Ramirez niet van zijn lading blijven, begon te flippen, en liet het schip met 20 ton coke naar de zeebodem zinken.

De kapitein had de stevige voorraad betrokken bij Ramirez, een van de leiders van het Norte del Valle-kartel in Colombia, op zo’n 450 km van de Mexicaanse kust. De partij was bedoeld voor Sinaloa in Mexico. Volgens Ramirez - aka Chupeta (lolly) en aka de man die dol was op plastische chirurgie om onherkenbaar te blijven - wou de kapitein het goedje ook zelf eens uittesten. “Hij begon overal spoken en de Amerikaanse kustwacht te zien, en hij liet de boot zinken”, getuigde Ramirez over de kapitein die zo stoned als een garnaal was.

Ramirez vloog meteen zelf naar Mexico om daar samen met El Chapo’s boezemvriend, Amado Carrillo, de drugs op te sporen vanuit een helikopter. Naar eigen zeggen werd Ramirez verdrietig omdat hij alleen maar zee zag en geen drugs. Hij dacht dat hij de cocaïne nooit zou terugvinden. Carrillo zette zelfs duikers in en na een jaar zoeken konden ze uiteindelijk toch nog de lading coke recupereren.

Wat er met de geflipte kapitein gebeurd is, is niet geweten. Ramirez besloot na het incident om altijd een eigen mannetje mee te sturen om de drugs te bewaken. Maar de kartelleider verloor daarna toch nog eens 40 ton cocaïne - waarde: 37 miljoen euro - bestemd voor El Chapo. Dat kwam omdat het smokkelschip getroffen werd door een orkaan. “De boot verdween, de crew verdween, alles was verdwenen”, zei Ramirez. El Chapo beloofde hem terug te betalen, maar werd aangehouden voor het zover was.

Ramirez zelf werd gearresteerd in 2007 in Brazilië en uitgeleverd aan de VS. Hij bekende schuld aan drugshandel in 2010 en zit in een Amerikaanse gevangenis.