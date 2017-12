Mannen verkrachten tienermeisje in India en steken haar in brand KVE

18u12

Bron: Belga 0 Thinkstock . In India hebben drie mannen gedurende een periode van twee maanden een tienermeisje verschillende keren verkracht. Het slachtoffer raakte ook zwaargewond omdat de daders haar in brand staken. Dat melden Indiase media.

Het misbruik duurde twee maanden in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. Toen het meisje woensdag dreigde om naar de politie te stappen, brachten de daders haar een bezoek thuis, goten benzine over haar en staken haar in brand. Het slachtoffer werd met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie pakte de daders op.

Seksueel geweld tegen vrouwen zorgt in India vaak voor felle protesten. De straffen zijn de afgelopen jaren verzwaard, maar het aantal seksdelicten is daardoor niet verminderd.