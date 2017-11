Mannen niet toegelaten: Göteborg gaststad voor eerste 'mannenvrij' festival SI

In het Zweedse Göteborg vindt volgende zomer een tweedaags festival plaats waar mannen niet toegelaten zullen zijn. Dat heeft initiatiefnemer Emma Knyckare, comedian en radiopresentatrice, bekendgemaakt. Het evenement krijgt de naam "Statement Festival" en zal plaatsvinden op 31 augustus en 1 september.

Het begon als een aanklacht via Twitter na verschillende meldingen van vrouwen die werden lastiggevallen tijdens festivals in Zweden. "Wat denken jullie ervan om een vet festival te organiseren waar enkel niet-mannen welkom zijn, tot ALLE mannen geleerd hebben hoe ze zich moeten gedragen?", schreef Knyckare in de nasleep van het Bråvalla Festival, dat wegens meerdere gevallen van seksueel geweld niet meer zal plaatsvinden.

Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig? Emma Knyckare(@ Knyckare) link

Op de tweet kwam zoveel reactie dat er een crowdfunding werd opgestart om daadwerkelijk een "mannenvrij" festival te houden. Volgens Knyckare boden honderden mensen hulp aan. De financiering raakte rond en vandaag, toevallig of niet op de 'Internationale Mannendag', kondigde Knyckare aan dat het festival zal plaatsvinden op de Bananpiren (de Bananenpier), een evenementenruimte in het havengebied van Göteborg. De ticketverkoop start in december.

Transgendermannen wel welkom

Transgendermannen zullen overigens wel binnen mogen. Zij worden immers ook vaak lastiggevallen, luidt het op de website van het festival. Hoe de mannen aan de ingang precies zullen worden geweigerd, ligt nog niet vast. Juridische problemen vreest Knyckare niet. Aan de krant Göteborgs-Posten legde ze uit dat ze het evenement nog kan omvormen tot een sportmanifestatie. In dat geval mogen mannen immers legaal uitgesloten worden van deelname.