Mannen met knuppels bestormen manifestanten in Hongkong, politie nergens te bespeuren

22 juli 2019

08u06 4 In Hongkong kwamen gisteren nogmaals duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de regering. Na afloop werden enkele demonstranten op hun weg naar huis onder handen genomen door mannen, gewapend met knuppels. Tientallen mensen zouden in het ziekenhuis zijn beland, één van hen zou ernstig gewond zijn. Eenmaal de politie arriveerde, waren de daders allang met de noorderzon verdwenen.

Het ging er gisteren nogmaals hevig aan toe in Hongkong. Voor de zesde week op rij kwamen duizenden demonstranten samen op straat. Nadat ze zich niet aan het opgelegde parcours hielden, werden ze uiteengedreven met traangas en rubberen kogels.



Na afloop van de betoging werden enkele manifestanten onder handen genomen door een groep mannen die witte T-shirts en een wit of zwart mondkapje droegen. Daarbij waren ze gewapend met houten stokken die ze als knuppels hanteerden. Op filmpjes die via sociale media werden verspreid, is duidelijk te zien hoe de groep een metrostation bestormt en in het wilde weg begint te slaan.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO Kinling Lo 盧建靈(@ kinlinglo) link

This is a clip from Gwyneth Ho (@StandNewsHK)'s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab #YuenLong

(https://t.co/YLjoOljcQC) pic.twitter.com/QucaHWJWdS Jun Pang(@ hyjpang) link

Mannen, vrouwen en kinderen

Volgens getuigen maakte de gewelddadige groep geen onderscheid tussen mannen, vrouwen of kinderen. Zo vertelt een vrouw in een audiofragment dat online circuleert: “Ook mensen die van hun werk kwamen, werden geslagen. Sommige mannen beschermden ons, want zelfs vrouwen en kinderen werden in elkaar geslagen”. Onder de gewonden bevonden zich bijvoorbeeld een zwangere vrouw en een vrouw die een peuter bij zich had.

En de politie?

Daarbij duurde het bijna een uur voordat de politie opdaagde. Vreemd, vinden sommigen. “Hongkong telt een van ’s werelds meeste politieagenten per inwoner”, aldus Ray Chan, een progressieve parlementariër. “Waar waren zij?”

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u Ray Chan(@ ray_slowbeat) link

Chinese criminelen

Intussen klinkt het bij enkele lokale media dat het om een groep Chinese criminelen ging. Die zouden zijn ingehuurd door de Chinese autoriteiten om een einde te maken aan de protestacties in Hongkong. De manifestanten eisen immers dat de uitleveringswet aan China wordt ingetrokken, alsook dat regeringsleider Carrie Lam aftreedt.

Taiwan veroordeelt het geweld tegen de manifestanten: “Het is erg om te zien hoe de rechtsstaat uitgehold wordt en de kloof tussen het volk en de regering in Hongkong groter wordt”. Zo tweette de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. “De te kiezen weg is die van echte democratische verkiezingen, niet die van geweld op straat en in metrostations.”

Ook Joseh Wu’s Democratische Progressieve Partij veroordeelde de autoriteiten van Hongkong. “De regering van Hongkong wil niet luisteren naar de roep van het volk om democratie. Dit is de grootste oorzaak van de toenemende sociale onrust daar”, zei partijwoordvoerster Lee Yen-jong in een verklaring. Ze zei ook dat het geweld van de in het wit geklede mannen erop wijst dat Peking lokale gewelddadige organisaties gebruikt om de betogingen de kop in te drukken, en dat Taiwan China zal beletten dit nog te doen.

Sinds 1949 heeft Taiwan zijn eigen regering, maar Peking beschouwt de eilandstaat als een onderdeel van zijn grondgebied.

Bekijk hier wat er aan de hand is in Hongkong:

