Mannen die ton wilde dieren naar Vietnam smokkelen opgepakt in Cambodja 11u02

Bron: Belga 0 Twee mannen die ervan verdacht worden een ton wilde dieren naar Vietnam te willen smokkelen, werden gearresteerd door de militaire politie. Dat berichten de Cambodjaanse media vandaag.

De verdachten werden maandag betrapt in het district Angkor Borei in de zuidelijke provincie Takev. Hun vrachtwagen was volgeladen met zeldzame slangen, schildpadden en vogels, schrijft Phnom Penh Post. De twee werden gearresteerd en de wilde dieren in beslag genomen.





De handel in wilde dieren is een probleem dat Cambodja al jaren een halt probeert toe te roepen. In de eerste helft van het jaar kwam de politie 615 misdaden met betrekking tot wilde dieren en bossen op het spoor, aldus nog de lokale media.