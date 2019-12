Mannen die niet wist dat hun ouders Sovjetspionnen waren, krijgen Canadese nationaliteit terug kv

19 december 2019

23u45

Bron: Reuters, Washington Post 0 In 2010 stuikte het leven van de toen zestienjarige Alexander Foley - zoals hij destijds heette - en zijn vier jaar oudere broer Timothy, als een kaartenhuisje in elkaar. De jongens waren geboren in Canada, maar woonden al jaren met hun ouders in Boston, tot op een dag de FBI voor de deur stond. Alexander en Timothy ontdekten dat hun ouders in werkelijkheid Russische spionnen waren. He gezin werd de VS uitgezet en de jongens verloren in een klap ook hun Canadees paspoort. Na een jarenlange gerechtelijke procedure kreeg Alexander Vavilov vandaag zijn Canadese nationaliteit terug.

Alexander Vavilov (25) en zijn broer Timothy (29) werden geboren in Toronto, maar nadat hun ouders in 2010 schuldig pleitten voor spionage, werd hen de Canadese nationaliteit afgenomen.

Kinderen die in Canada geboren worden, krijgen normaal gezien automatisch het Canadees staatsburgerschap, maar volgens de autoriteiten vormden Alexander en zijn broer daarop een uitzondering, omdat hun ouders - als medewerkers van een buitenlandse regering - beschouwd werden als diplomaten.



Vandaag behield het Canadese hooggerechtshof het vonnis van een federale rechtbank die in 2014 oordeelde dat Vavilovs ouders geen “privileges en immuniteit” genoten zoals dat bij diplomaten het geval is. Bijgevolg gold de uitzondering voor diplomaten dus niet voor hun kinderen.

Gezin ‘Foley’

Vavilovs ouders - Andrey Bezrukov en Elena Vavilova - kwamen in de jaren 80 toe in Canada, waar ze een valse identiteit aannamen en de opdracht hadden om zich in de westerse samenleving te integreren. Ze gebruikten de namen Donald Heathfield en Tracey Ann Foley — de namen van twee Canadese kinderen die verscheidene jaren eerder overleden waren. Samen vormden ze een slapende cel, die pas diende de activeren na instructies van Rusland. Beide kinderen kregen de familienaam Foley.

In 1995 verhuisde het gezin Foley naar Boston in de VS, toen Alexander nog een baby was. Het gezin keerde niet meer permanent terug naar Canada, maar de broers bezochten het land wel regelmatig, stelt de jongste zoon in de gerechtsdocumenten. In 2010 werden ‘Donald’ en ‘Tracey’ uiteindelijk gearresteerd en aangeklaagd voor spionage. Na hun arrestatie biechtten ze hun werkelijke namen op.

Naar Rusland

De broers “dachten dat het om een identiteitsverwisseling ging”, toen hun ouders gearresteerd werden, vertelt Hadayt Nazami, de advocaat van Alexander Vavilov. “Toen hun ouders bekenden dat ze schuldig waren aan de aanklachten, zaten ze in een taxi en hoorden ze het op de radio.”

Het koppel werd uiteindelijk uitgeleverd aan Rusland in het kader van een spionnenruil. Enkele dagen voordien werden ook Alexander en zijn broer Timothy naar Rusland gestuurd. Op vraag van de Canadese autoriteiten veranderden ze hun familienaam naar Vavilov en ze kregen de Russische nationaliteit. Tijdens dit proces veranderde Timothy ook zijn voornaam naar Timofey.

“Ze spraken geen woord Russisch”, zegt Nazami. “Ze wisten niet eens dat ze een Russische grootmoeder hadden of dat hun ouders Russisch waren.”

“Ik heb begrepen dat beide broers zich in Canada willen vestigen”, aldus Lazami. “Logistiek zal het tijd vergen en ze zullen op zoek gaan naar werk.”

Opluchting

Alexander Vavilov is naar eigen zeggen “opgelucht” over het vonnis van het hooggerechtshof, maar hij vermeldt ook “het bittere besef van alle leed dat ik moest doorstaan om mijn status als gewone Canadees hersteld te krijgen.”

“Het merendeel van de voorbije tien jaar werd ik uit Canada verbannen”, laat hij bij monde van zijn advocaat weten. “Ik werd tegen mijn wil verplicht in de kijker gezet en de mogelijkheid om een normaal leven na te streven werd me ontzegd.”

“Ik moet nu niet langer in het vagevuur leven”, aldus Vavilov. “Ik kan eindelijk mijn rechten en verantwoordelijkheden als Canadese burger uitoefenen... Dat ik eindelijk mijn staatsburgerschap krijg, maakt me bijzonder blij.”

De televisieserie The Americans is deels geïnspireerd op het verhaal van het gezin Foley.