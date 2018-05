Mannelijke collega's binden vrouw vast en bedreigen haar nadat ze kloeg over pestgedrag: "Hou je voortaan koest" Karen Van Eyken

24 mei 2018

15u56

Bron: BBC, The Independent 1 De intimidatie hield jarenlang aan in een visserijdepartement van de Schotse overheid. Toen DeeAnn Fitzpatrick kloeg over het racisme en de heersende haatdragende cultuur jegens vrouwen, werd ze door mannelijke collega's gekneveld en letterlijk het zwijgen opgelegd. De Britse openbare omroep BBC wist de hand te leggen op een foto van het incident. De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft al met afschuw gereageerd.

Mevrouw Fitzpatrick, een Canadees staatsburger, was meer dan tien jaar lang het mikpunt van spot. De mannelijke collega's pestten haar omwille van haar buitenlandse afkomst, waren extreem racistisch en spraken over vrouwelijke medewerkers als waren het prostituees. En zelfs toen de vrouw een miskraam moest verwerken, kon ze niet op enig medeleven rekenen, maar werd ze uitgelachen.

Het toppunt van de pesterijen deed zich in 2010 voor toen ze als zogenoemde klokkenluider aan de alarmbel had getrokken over de mistoestanden in het kantoor van 'Marine Scotland' - de Schotse waakhond van de visserij - in Scrabster, aan de noordkust van Schotland. Fitzpatrick werd zonder pardon vastgebonden aan een stoel.

Eén van de mannen betrokken bij het bewuste incident, Reid Anderson, zei tegen haar op dreigende toon: "Dit is wat je krijgt als je negatieve dingen vertelt over dé jongens."

De mannen namen ook een kiekje van hun geknevelde collega. Die foto heeft de BBC nu vrijgegeven. Ondertussen heeft het slachtoffer een zaak aangespannen bij de arbeidsrechtbank.

Schots parlementslid Rhoda Grant steunt de 49-jarige Fitzpatrick al sinds 2010, toen een bezorgde collega van de visserijmedewerkster de politica inlichtte over de vermeende mishandeling(en).

Toen ze de foto voor het eerst zag, zei Grant tegen de BBC: "Het is gewoon afschuwelijk, ik ben sprakeloos. Deze vrouw was jarenlang het slachtoffer van intimidatie en vreselijk wangedrag."

"Uit mijn gesprekken met DeeAnn is heel duidelijk gebleken dat er op dat kantoor een cultuur heerst waarbij je met alles wegkomt. Het is daar helemaal uit de hand gelopen."

E-mails

De BBC heeft de e-mails gezien waarin Fitzpatrick de vermeende aanval met een van haar managers probeerde aan te kaarten kort nadat het was gebeurd, maar het incident werd duidelijk niet serieus genomen.

De manager zei dat hij eens zou babbelen met de betrokken mannen - Reid Anderson en Jody Paske. En voegde eraan toe: "Ik ben er zeker van dat ze het niet slecht bedoelden en dat het gewoon kwajongensstreken waren."

Reid Anderson die volgens de BBC nog steeds aan de slag is bij Marine Scotland en recent zelfs een promotie kreeg, wenste niet te reageren op de beschuldigingen. Jody Paske van zijn kant, die niet langer werkzaam is bij de visserijwaakhond, noemde de beschuldigingen "leugens".

De arbeidsrechtbank kan het vreselijke incident trouwens niet in overweging nemen aangezien het meer dan drie jaar eerder gebeurde vooraleer de zaak werd geopend.

Mevrouw Fitzpatrick is sinds 2016 uit dienst getreden na de abrupte dood van haar vader.

Hoorzitting

Het is onduidelijk of er ooit disciplinaire maatregelen zijn getroffen tegenover haar vermeende pesters, maar mevrouw Fitzpatrick zelf wordt eind mei wel verwacht op een hoorzitting van haar werkgever, die zal gaan over beschuldigingen als zou ze grof zijn geweest tegenover cliënten en "overijverig" in het uitoefenen van haar job. Fitzpatrick en haar medestanders menen dat de hoorzitting in het leven is geroepen om definitief met haar af te rekenen.

"De Schotse regering heeft duidelijk voorgeschreven gedragsnormen die van toepassing zijn op alle personeelsleden. Alle bekommernissen van het personeel worden serieus genomen en volledig onderzocht", zei een woordvoerder van de Schotse regering.

"Absoluut geschokt"

Schots premier Nicola Sturgeon heeft verklaard dat ze "absoluut geschokt" is door de gebeurtenissen.

Ze heeft een topambtenaar gevraagd om een volledig onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het incident en de resultaten zo snel mogelijk aan haar persoonlijk te rapporteren.

