Manifestaties gele hesjes verboden op Champs-Elysées op oudejaarsavond

31 december 2019

16u00

Bron: Belga 4 Manifestaties van gele hesjes zijn vanavond verboden op de Champs-Elysées in Parijs. Daar wordt traditioneel veel volk verwacht voor de overgang van oud naar nieuw. Elke samenscholing is verboden op de grote laan en een deel van de aangrenzende straten, zo heeft de politieprefectuur van Parijs aangekondigd.

Op oudejaarsavond komen elk jaar tussen 250.000 en 300.000 mensen samen op de beroemde straat, onder meer om er naar het vuurwerk te kijken.

Filterblokkades en fouilles

De politie kondigt voor vanavond filterblokkades en fouilles aan "in een context van hoge terreurdreiging" op verschillende toegangswegen. Tussen 19.00 uur en morgenochtend 03.00 uur is er ook een veiligheidszone van kracht. In maart was een betoging van de gele hesjes op de Champs Elysées nog uitgedraaid op zwaar geweld en beschadigingen.



Komende nacht worden in heel Frankrijk in totaal bijna 100.000 politiemensen gemobiliseerd. Zij krijgen bovendien de steun van militairen en brandweerlui.

Openbaar vervoer verstoord

Ook met oudjaar blijft het openbaar vervoer in Frankrijk intussen wel verstoord, wegens het protest tegen de pensioenhervorming in het land. In Parijs reden verschillende metrolijnen vandaag maar beperkt, twee waren zelfs volledig dicht. Toeristen ondervinden ook dat het zeer moeilijk is om aan de Champs-Elysées te raken, met verschillende treinen die weggevallen zijn.

Tijdens nieuwjaarsnacht zullen twee volledig geautomatiseerde lijnen tot ongeveer 2 uur rijden, extra bussen moeten feestvierders veilig naar huis brengen. Ritten met metro, bus of tram zijn zoals ieder jaar gratis met oudejaar.