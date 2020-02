Manifestatie in centrum van Parijs loopt uit de hand: demonstranten stichten brand, Gare de Lyon ontruimd KVDS

28 februari 2020

18u25

Bron: Belga 0 Rondom en boven het Gare de Lyon, een van de grote Parijse treinstations, zijn vrijdagavond rook en vlammen te zien. Het spoorbedrijf SNCF meldde dat er buiten het station in het zuidoosten van de Franse hoofdstad manifestaties aan de gang waren. Er stonden ook auto's in brand.

Op Twitter liet de SNCF weten dat het station gesloten werd. Vanuit dit station vertrekken de treinen naar het zuiden van Frankrijk. Het is er uitgerekend op vrijdagavond altijd erg druk.





Het protest ontstond in de marge van een concert van de controversiële Congolese zanger Fally Ipupa, die 1,4 miljoen volgers heeft op YouTube. De demonstranten protesteren tegen het regime in Kinshasa.

Vlakbij de concertzaal werd echter brand gesticht. De rook dreef in de richting van het Gare de Lyon. Volgens de politie wordt het station nu ontruimd. Iedereen wordt gevraagd om de buurt te vermijden.

#PARIS: Un incendie aux abords de la gare de Lyon à Paris causé par les combantaba de l’Europe en marge du Concert de @fallyipupa01 pic.twitter.com/noDuvmP6Ay Autorité Morale de Bena-Mpuka(@ Tobie_Kayumbi) link