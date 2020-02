Manifestatie in centrum van Parijs loopt uit de hand: demonstranten stichten brand, Gare de Lyon deels ontruimd KVDS

28 februari 2020

18u25

Bron: Belga 24 Een manifestatie in het centrum van Parijs is vrijdagavond helemaal uit de hand aan het lopen. Het protest ontstond in de marge van een concert van de controversiële Congolese zanger Fally Ipupa in Bercy. Tegenstanders van de man stichtten op verscheidene plaatsen brand en het station Gare de Lyon werd gedeeltelijk geëvacueerd.

Fally Ipupa heeft 1,4 miljoen volgers op YouTube. Tegenstanders van de zanger, meestal Congolezen die in ballingschap leven in Frankrijk, nemen het niet dat hij zich associeert met de politiek van de vroegere Congolese president Joseph Kabila en zijn opvolger Félix Tshisekedi.

Ze lieten zich horen en protesteerden in de buurt van de concertzaal, ondanks een verbod van de politie. “De politie is daarop tussenbeide gekomen”, aldus de Parijse prefectuur.





Er werden vuilnisbakken en scooters in brand gestoken, wat dikke rookwolken veroorzaakte. Demonstranten probeerden de brandweer weg te houden bij de brandhaarden.



Het lagergelegen deel van het Gare de Lyon - een van de grote Parijse treinstations - werd uit voorzorg geëvacueerd, zegt het spoorbedrijf SNCF. Vanuit dit station vertrekken de treinen naar het zuiden van Frankrijk. Het is er uitgerekend op vrijdagavond altijd erg druk. Rondom en boven het Gare de Lyon waren rook en vlammen te zien. Iedereen werd gevraagd om de buurt te vermijden.

Om 19.30 uur meldde de Parijse prefectuur dat de brandweer het vuur onder controle had. Voorts veroordeelde de prefect “het schandalige gedrag” van de relschoppers die de brandweer aanvankelijk verhinderden om naar de brandhaarden op te trekken en te blussen.

Al in 2017 werd een optreden van dezelfde muzikant verboden in Parijs omdat het tot rellen geleid zou hebben.

#PARIS: Un incendie aux abords de la gare de Lyon à Paris causé par les combantaba de l’Europe en marge du Concert de @fallyipupa01 pic.twitter.com/noDuvmP6Ay Autorité Morale de Bena-Mpuka(@ Tobie_Kayumbi) link