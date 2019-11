Manifestanten bezetten kantoren van twee staatszenders in Bolivia kv

10 november 2019

01u53

Bron: Belga 0 Zo'n 300 manifestanten, die protesteren tegen president Evo Morales, hebben zaterdag de kantoren van twee staatsmedia bezet. Het gaat om Bolivia TV en de radiozender Patria Nueva. Ze verplichtten de werknemers om de gebouwen te verlaten.

"We werden met geweld verdreven nadat we bedreigd werden door de personen die zich hadden verzameld" voor het gebouw waar de twee zenders zich bevinden, verklaarde Ivan Maldonado, de directeur van Radio Patria Nueva. De twee staatszenders brachten vervolgens enkel nog muziek.

President Morales veroordeelde de actie van de demonstranten. "Ze zeggen dat ze democratie verdedigen, maar ze handelen als in een dictatuur", aldus Morales op Twitter.



In Bolivia braken protesten uit nadat Morales tot winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. De oppositie eist zijn ontslag. In drie steden in het land, Cochabamba, Sucre en Santa Cruz, sloegen agenten vrijdag zelfs aan het muiten tegen de president.

Morales heeft opgeroepen om een dialoog aan te gaan en schakelde daarvoor de hulp in van paus Franciscus. Hij schreef de paus en enkele kerken aan met de vraag om de gesprekken te begeleiden.