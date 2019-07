Manfred Weber voelt zich bestolen: “De schuld voor mijn nederlaag ligt bij de as Macron-Orban” SVM

04 juli 2019

18u34

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en de Hongaarse premier Viktor Orban hebben onder één hoedje gespeeld om het Spitzenkandidaten-systeem te begraven. Dat zegt Manfred Weber. Hij was kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie voor de EVP, maar moest het onderspit delven tegen zijn landgenote Ursula von der Leyen. "Macron voerde campagne tegen Orban, en nu werken ze plots samen en beschadigen ze de democratische principes van Europa", zegt de Duitser aan ‘Bild’.

Weber was eerder dit jaar door de Europese christendemocraten aangeduid als hun 'Spitzenkandidaat'. Het Europees Parlement stond erop dat één van de kandidaten van de politieke families door de Europese Raad zou worden aangeduid als Europees Commissievoorzitter, maar dat was buiten de staatshoofden en regeringsleiders gerekend. Op de Europese top van dinsdag beslisten die om de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (CDU) voor te dragen, al moet zij nu wel nog de goedkeuring van een meerderheid in het Parlement achter zich zien te krijgen.

“Gesprekken in achterkamertjes”

Weber voelt zich naar eigen zeggen bestolen. Zijn EVP-fractie werd bij de verkiezingen opnieuw de grootste in het Europees Parlement, en dus was hij een logische kandidaat-Commissievoorzitter geweest. "Ik vind het moeilijk om dat uit te leggen", zegt Weber. "Er waren politieke krachten die het resultaat van de verkiezingen niet wilden accepteren. Er waren gesprekken in achterkamertjes en nachtelijke vergaderingen. Het Spitzenkandidaten-principe werd ontmanteld, de as Macron-Orban heeft gewonnen.”

Vooral Macron moet het ontgelden. "Macron heeft mij nooit persoonlijk verteld dat hij tegen mij was", zegt Weber. "Het argument dat ik geen bestuurlijke ervaring heb, is absurd. Een derde van de huidige staatshoofden in Europa had bij hun aanduiding die ervaring niet, Macron had er zelf nauwelijks. Alleen kiezers zouden mogen beslissen of een kandidaat voldoende gekwalificeerd is, niemand anders."

“Wraak van Orban”

De Hongaarse premier zou dan weer wraak hebben willen nemen omdat Weber zijn partij uit de EVP heeft geschorst. Orban en co hadden het in Hongarije immers niet al te nauw genomen met de fundamentele rechten en vrijheden.

Ondanks alles zal Weber Ursula von der Leyen wel steunen, zegt hij. "Ze is door en door Europeaan, ze kent de internationale politiek en is een overtuigd christendemocraat. (...) Ondanks mijn persoonlijke gevoelens, zal ik haar steunen." Volgens Weber maakte von der Leyen gisteren een goede eerste indruk in het Europees Parlement in Straatsburg en maakt ze een goeie kans om een meerderheid achter zich te krijgen. “Maar het wordt een hobbelig pad”, besluit hij.