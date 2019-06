Manfred Weber herverkozen als fractieleider van Europese Volkspartij kg TT

05 juni 2019

11u35

Bron: Belga 1 De Duitser Manfred Weber is opnieuw verkozen als fractievoorzitter van de Europese Volkspartij in het Europees parlement. Weber werd herverkozen in een eerste fractievergadering na de Europese verkiezingen van eind mei, meldt de EVP. "Hij werd verkozen met een sterk mandaat, een demonstratie van het vertrouwen van de leden in zijn leiderschap en de eenheid in de fractie."

Manfred Weber zit sinds 2004 in de Europese EVP-fractie en is sinds juni 2014 fractieleider. Vandaag werd hij door de EVP-parlementsleden verkozen voor een tweede mandaat, al is niet zeker of hij die termijn uitdoet. De Duitse CSU’er werd door een grote meerderheid van de fractie opnieuw in het zadel gehesen: 160 parlementsleden brachten hun stem uit, 156 stemden op Weber, vernam Belga uit EVP-kringen. De vier anderen stemden ongeldig.



Weber is immers ook nog altijd Spitzenkandidaat voor de Europese christendemocraten om zijn partijgenoot Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie. Over de topjobs wordt nog volop gediscussieerd, maar als Weber aan het langste eind zou trekken, moet hij vervangen worden als fractieleider.

Meerderheid

Weber heeft als fractievoorzitter de leiding over de onderhandelingen met de andere Europese partijen voor een nieuwe meerderheid in het Europees parlement.



Zijn EVP bleef na de verkiezingen de grootste fractie in het Europees parlement, met 179 zetels, maar verloor wel 38 zitjes. De christendemocraten geraken samen met de sociaaldemocraten, die 34 zitjes kwijtspeelden, niet meer aan een meerderheid.