Manager restaurant scheldt bruid uit in mail aan collega. En stuurt die per ongeluk naar vrouw zelf. Verschroeiend antwoord blijft niet uit Koen Van De Sype

10 april 2018

07u40

Bron: Tripadvisor, The Sun 0 Het was gebeurd voor ze er erg in had. De manager van een restaurant in het Britse Kent die in een mail aan de eigenares van de zaak een bruid uitschold die was langsgeweest op zoek naar een locatie voor haar huwelijksfeest en plots merkte dat ze die per ongeluk naar de vrouw zelf had gestuurd, heeft zich dat serieus beklaagd. Want de dame liet het niet over haar kant gaan.

De ontstelde bruid – Jade Sharp – postte het verhaal op recensiesite TripAdvisor. “Mijn partner en ik trokken naar The Mulberry Tree voor een drankje en om de zaak te bekijken, met de intentie om er onze huwelijksceremonie en onze receptie te laten plaatsvinden. Daarna mailden we de zaak om te vragen of we een keer langs mochten komen om onze plannen te bespreken. Toen we op het afgesproken tijdstip opdaagden, bleek niemand iets van de afspraak af te weten. We kregen – met flink wat tegenzin en amper enig enthousiasme – een rondleiding en stelden enkele vragen, maar de manager kon op de meeste daarvan geen antwoord geven.”

Teleurgesteld

Sharp en haar verloofde keerden onverricht ter zake terug naar huis en besloot een mail te sturen naar de eigenares van de zaak, de moeder van de manager die hen had ontvangen. Daarin zei ze wat teleurgesteld te zijn omdat ze niet veel te weten waren gekomen tijdens de meeting. Een paar uur later kreeg ze plots een mail die duidelijk niet voor haar was bedoeld.

“Ze is een koe”, klonk het. “Ik wist er niets van. Ik heb mijn mails gecheckt en heb niets in mijn inbox gevonden. Ze hebben me geen prijzen gevraagd. Ze wilden gewoon weten hoeveel broodjes vooraf zouden kosten en een gebraad.” (lees hieronder verder)

Sharp was helemaal van haar melk toen ze het las. “Het was een mail van de dame die ons had ontvangen aan haar moeder. Ik kan niet onder woorden brengen hoe boos en gekwetst ik was toen ik het las. Hoe onbeleefd en onprofessioneel sprak ze wel niet over ons. Het was vreselijk, walgelijk en respectloos.”

Verontschuldigen

De bruid geeft toe dat de eigenares haar intussen belde om zich te verontschuldigen. “Maar het leek niet of ze het meende”, klinkt het nog. “Haar dochter heb ik niet meer gehoord. Ze hebben ons niet gevraagd om terug te komen zodat ze de situatie konden rechtzetten. Het enige wat we te horen kregen was dat er geen informatie wordt gegeven, tenzij ze weten dat de klanten het menen en oprecht zijn. Het lijkt me nochtans dat we onze oprechte interesse toonde toen we een afspraak maakten voor een meeting. Bedankt voor niets. Ik ben blij dat we ons geld niet bij jullie uitgeven.” (lees hieronder verder)

Het management van de zaak postte op TripAdvidor meteen een verontschuldiging onder de verschroeiende recensie. “Het is vreselijk en beschamend dat u deze e-mail onder ogen hebt gekregen”, klonk het. “Het is onprofessioneel en onaanvaardbaar. Ik heb u gebeld toen ik het te weten kwam om overvloedig en oprecht mijn verontschuldigingen aan te bieden en deed dat meermaals. U was vastbesloten om uw huwelijk elders plaats te laten vinden, wat ik helemaal begrijp. Ik wilde u dan ook niet beledigen door te proberen het goed te maken na een dergelijke catastrofale fout van onze kant. Zeker niet omdat het om uw huwelijk gaat. Ik wil bij deze nog een keer mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden.”

Australië

De zaak lijkt op TripAdvisor nochtans geen slechte naam te hebben. Met een quotering van 4,5 op 5 na 596 beoordelingen is het een van de betere zaken. Opmerkelijk: gisteren werd een soortgelijke recensie gepost door reizigers uit Australië. “Ik hoorde hen zeggen: een bord rundsvlees voor dat vreselijke rund bij het raam. Absoluut onaanvaardbaar. En het eten was vreselijk”, schreven die.