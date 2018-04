Manager Mechteld poseert in lingerie en is nu haar baan kwijt Tom van den Berg

20 april 2018

18u14

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse Mechteld Geesing is haar baan kwijt na ophef over een pikante foto van haar in mannentijdschrift Panorama. Haar werkgevers vinden dat Geesing hun vertrouwen heeft geschaad.

Geesing stond op 21 maart in lingerie in het Nederlandse mannentijdschrift dat vergelijkbaar is met het opgedoekte P-Magazine. Mechteld vond het een privézaak. Haar werkgever had in eerste instantie ook geen probleem met de foto. Toen er in een vergadering toch vragen over de foto's werden gesteld, uitte ze haar onvrede in een open brief richting Panorama.

Haar werkgevers, het samenwerkingsverband Tubbergen Bruist en het ingenieursbureau Kienhuis Bouwmanagement, nemen het haar kwalijk hoe zij in die brief de gemeente Tubbergen in de provincie Overijssel neerzet als een conservatieve gemeenschap. Ze stellen het bovendien niet op prijs dat Geesing op eigen initiatief de media benaderde. Ook zou ze onjuist citaten uit de vergadering hebben gebruikt in de ingezonden brief naar Panorama. Eerder deze week zei Geesing zelf dat alle citaten daadwerkelijk tegen haar zijn gezegd.

Zo gaan we in Tubbergen niet met elkaar om Tubbergen Bruist

Niet te herstellen

Over de zaak werd eerder vanmorgen een gesprek gevoerd door Tubbergen Bruist en Kienhuis, dat haar voor acht uur per week detacheerde als gebiedsmakelaar. De conclusie was dat beide partijen niet verder willen met Geesink.



"De samenwerking tussen Tubbergen Bruist en Mechteld Geesing is beëindigd'', meldt de organisatie op haar website. "De reden hiervoor is dat de vertrouwensrelatie tussen Mechteld en Tubbergen Bruist niet meer te herstellen is''. Om te vervolgen met: "Zo gaan wij in Tubbergen niet met elkaar om. Het is nu ondenkbaar dat Mechteld weer voor ons aan de slag gaat."



Ook Kienhuis kwam met een statement, waarin het beëindigen van de samenwerking wordt toegelicht. "Wij zijn van mening dat door het handelen van Mechteld Geesing onze kernwaarde (respect, red.) wordt geschaad. Wij hebben hier meerdere gesprekken met Mechteld over gevoerd, en ondanks dit heeft zij er toch voor gekozen haar eigen weg te bewandelen. Hiermee is er geen basis meer om verder te gaan met Mechteld."

Dit kan toch niet in Nederland? Mechteld Geesing

Dat Kienhuis Bouwmanagement haar aan de kant zou zetten, had Mechteld niet verwacht. "Omdat ik vind dat een vrouw vrij moet zijn om zo'n fotoshoot te kunnen doen." Het pin-upmodel begrijpt het dan ook niet. "Deze situatie heeft Kienhuis in een lastig parket gebracht. Dat is nooit mijn intentie geweest, maar ik had eigenlijk verwacht dat de werkgever achter me zou staan."

Vastberaden

Door alle ophef is de dertiger niet gebroken, maar juist vastberaden. "Ik heb een kwestie aanhangig gemaakt waar ik nog steeds achter sta. Wat daar in die vergadering is gebeurd, kon gewoon niet." Geesing schreef dat ze opmerkingen kreeg zoals 'Als je achter de kassa had gezeten dan had ik er geen problemen mee gehad, maar iemand op jouw niveau..’ en ‘Je bent volstrekt ongeloofwaardig geworden’.

Geesing: "Keer op keer is op mij ingepraat dat die foto niet kan. Dat recht heb je niet als opdrachtgever en ook niet als werkgever. Omdat ik vind dat een vrouw vrij moet zijn om zo'n fotoshoot te kunnen doen. Maar als ik zie wat ik nu meemaak, dan kan ik me voorstellen dat een andere vrouw wel tien keer nadenkt voordat ze zoiets doet. Dit kan toch niet in Nederland?"