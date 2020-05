Manager Amazon neemt ontslag en onthult in open brief hoe personeel dat bescherming eiste tegen coronavirus zwijgen werd opgelegd KVDS

05 mei 2020

18u32 0 Een manager van Amazon heeft in een keiharde open brief op zijn website onthuld waarom hij vrijdag de deur van het bekende e-commercebedrijf achter zich dichttrok.

Tim Bray was een ingenieur met een leidinggevende functie bij Amazon Web Services en werkte naar eigen zeggen meer dan vijf jaar met plezier voor het bedrijf. Dat stopt nu “uit onvrede met het ontslag van enkele klokkenluiders die aandacht vroegen voor het personeel in onze magazijnen, dat bang was besmet te raken met Covid-19", schrijft hij in zijn open brief. “Dit kost me waarschijnlijk meer dan een miljoen dollar (voor aftrek van de belastingen) en de beste job die ik ooit had. Ik ben dus best wel triest.”

Wrijvingen

Volgens Bray waren er vorig jaar ook al wrijvingen, toen bijna 9.000 personeelsleden in een open brief aan de bedrijfstop vroegen om maatregelen te nemen voor het klimaat. Later namen ook 3.000 Amazon-werknemers van over de hele wereld deel aan een internationale klimaatmars. Een dag voor de mars maakte Amazon een grootschalig klimaatplan bekend. “De activisten binnen het bedrijf werden niet erkend, in tegendeel. Ze werden bedreigd met ontslag”, aldus Bray.

Hetzelfde scenario speelde zich volgens de man af bij de uitbraak van het coronavirus. Toen doken overal verhalen op over onrust in de magazijnen van Amazon. En van werknemers die zeiden dat ze geen informatie kregen en geen bescherming. En dat ze bang waren.

Amazon verklaarde echter dat het elke mogelijke veiligheidsmaatregel nam. Vervolgens werden volgens Bray drie personeelsleden ontslagen die er aandacht voor hadden gevraagd.

Ader van gif

Dat was voor hem de druppel, zo schrijft hij. “Ik probeerde het nog aan te kaarten hogerop, maar wilde niet langer manager blijven”, klinkt het. “Want dat zou betekenen dat ik eigenlijk de vreselijke beslissingen van het management onderschreef. Daarom nam ik ontslag.”

Volgens Bray is het ontslaan van klokkenluiders “een bewijs van een ader van gif die door de bedrijfscultuur van Amazon loopt. Ik kies ervoor om dat gif niet te drinken”, klinkt het.

Amazon zelf zegt dat het geen personeel ontslaat dat aandacht vraagt voor de werkomstandigheden in het bedrijf. Dat verklaarde het bedrijf aan de Amerikaanse krant The New York Times, toen die verslag uitbracht over een personeelslid dat op 30 maart ontslagen was na een dergelijk voorval.

Chris Smalls eiste dat het magazijn in New York City waar hij werkte, tijdelijk gesloten zou worden om alles er te ontsmetten. Volgens Amazon had de man echter de regels van de social distancing niet gevolgd en was hij daarom de deur gewezen. En zo waren er nog heel wat verhalen.

Kritiek

Er kwam echter veel kritiek op het ontslag van Smalls, onder meer van de procureur-generaal van New York, die het “immoreel en onmenselijk” noemde. De nieuwssite Vice News publiceerde enkele dagen later ook een gelekte memo van de bedrijfstop waarin Smalls “niet slim of welbespraakt” werd genoemd en waarin een plan werd uitgestippeld om zijn getuigenis te counteren.

Intussen liet CEO Jeff Bezos weten dat hij de volledige winst van het huidige kwartaal – door de opstoot in online bestellingen tijdens de coronacrisis geschat op 3,7 miljard euro – wil investeren in de bescherming van zijn werknemers en coronatests.

Lees ook: Winnen Kroatië, Griekenland en Portugal de toeristen voor zich als “coronavrije” bestemmingen? (+)

Bekijk ook:

Vijf stoffen maskers voor elke federale ambtenaar



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.