Man zwaargewond na ski-ongeval in Garmisch-Partenkirchen

HLA

10 maart 2020

12u00

Bron: Tag24

0

Een man kwam gisteren zwaar ten val in het skigebied Kreuzjoch in de regio Garmisch-Partenkirchen in de Duitse Alpen. Hij werd zwaargewond aan het hoofd naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.