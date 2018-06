Man zwaait met vuurwapen: Nederlands station 's-Hertogenbosch ontruimd Redactie

14 juni 2018

23u19

Bron: AD, ANP 0 Voor de tweede keer vanavond is in Nederland het station van de 's-Hertogenbosch ontruimd, ditmaal omdat een man op het perron met een pistool zwaaide. Eerder op de avond pakte de politie al iemand op die een bommelding had gedaan. De twee incidenten hebben volgens de politie niets met elkaar te maken. Het treinverkeer is ontregeld.

Rond kwart over tien vanavond werd een deel van het station opnieuw ontruimd, nadat een man met een vuurwapen gezien was op een van de perrons. Vanaf één zijde mochten bezoekers enige tijd het station niet meer in, het treinverkeer ligt stil, een arrestatieteam is ter plaatse. Twee perrons zijn afgesloten.

Twee keer

De ontruiming volgt slechts een uur na een ander groot incident op hetzelfde treinstation: om acht uur vanavond werd Den Bosch CS ook ontruimd Een man met een tas riep in een trein dat hij een bom bij zich had. Rond kwart over negen kon een verdachte aangehouden worden en werd het station weer vrijgegeven.

Treinverkeer ontregeld

Door de incidenten op het station is het treinverkeer in de omgeving ontregeld. Treinpassagier Stijn Smulders meldt op Twitter dat hij door de twee opeenvolgende incidenten al vierenhalf uur vastzit in treinen op en neer tussen Utrecht en Den Bosch.

Nu in Den Bosch, maar de deuren gaan niet open, en we staan dus al 10 minuten in een dichte trein. @NS_online , wederom wordt er geen informatie gegeven aan de passagiers. Ik zit inmiddels al 4 en een half uur in treinen op en neer tussen UTR en DB Stijn Smulders(@ stijnsmulders) link