Man zit rustig op bankje en dan ziet hij vrouw iets ongelofelijk vies doen aan drinkfontein KVDS

10 augustus 2018

15u36

Bron: The Sun 13 Gaat u ook soms met vakantie naar het Spaanse Malaga en drinkt u er dan wel eens van de openbare drinkfonteintjes? Dan zal u de volgende keer misschien twee keer nadenken. Een Brits toerist die gisterenmiddag op een bankje in een park tegenover zo’n fonteintje zat, was namelijk getuige van iets vreselijk vies en hij deelde beelden daarvan met de Britse krant The Sun.

Jason Wills was rond de middag in het Parque de Málaga, toen hij het zag gebeuren. “Ik zat even uit te rusten en naar de mensen te kijken die passeerden, toen een vrouw langskwam die plots haar been op de drinkfontein legde en dat begon te scheren”, vertelt hij aan The Sun. “Het was ronduit walgelijk. Het was niet eens het rustigste plekje in het park, integendeel. Het was het pad dat de meeste mensen namen om erdoorheen te wandelen.” (lees hieronder verder)

Grotesque moment woman shaves her legs in a public drinking water fountain in Spain A SHAMELESS woman has been caught on film outrageously shaving her hairy legs...in a public DRINKING fountain. The disgusting act was filmed by a horrified British holidaymaker who was sat on a bench trying to relax and catch some rays in a busy Spanish park.

“Ik was zodanig verbijsterd dat ik mijn camera pas even later nam om alles te filmen”, gaat hij verder. “Voor de opname begint, had ze zich al een keer gesneden en waste ze het bloed af in het bassin. Ook andere passanten keken bedenkelijk en schudden hun hoofd toen ze het zagen.”





Op de beelden is te zien hoe de vrouw lijkt op te merken dat ze gefilmd wordt. Maar daar trekt ze zich duidelijk niets van aan, want ze scheert schaamteloos verder.





“Meteen nadat ze vertrokken was, dronken er weer mensen van het fonteintje. Door de taalbarrière slaagde ik er niet in om hen te waarschuwen. Gelukkig had ik zelf een flesje water bij om te drinken”, zegt de Brit nog.





U kan de beelden hier bekijken.