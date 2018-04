Man zit 25 jaar in dodencel te wachten op executie. En nu blijkt bewijs waarmee hij veroordeeld werd voor misbruik en moord vals KVDS

21 april 2018

13u42

Bron: Innocence Project, CBS News 0 Hij hield altijd vol dat hij onschuldig was, maar werd toch veroordeeld tot de doodstraf. Vincente Benavides (68) uit de Amerikaanse staat Californië zat in totaal bijna 25 jaar in de dodencel voor het verkrachten en vermoorden van een 2-jarig meisje, maar nu blijkt het bewijsmateriaal dat hem achter de tralies deed belanden vals te zijn.

De feiten waarvoor de man veroordeeld werd, speelden zich af in 1991 in het plaatsje Delano. Benavides was op 17 november aan het babysitten op de 2-jarige dochter van zijn vriendin - Consuelo Verdugo - toen het meisje plots verdween. De man vertelde de politie achteraf dat hij haar uit het oog was verloren en haar later gewond buiten vond. Samen met de moeder van het kind bracht hij haar naar het ziekenhuis, maar daar stierf ze een week later.

Seksueel misbruik

Een forensisch patholoog oordeelde dat het meisje stierf aan verwondingen die wezen op seksueel misbruik en verscheidene dokters getuigden op het proces tegen Benavides dat de verwondingen wel degelijk het gevolg waren van aanranding. Maar bijna allemaal herriepen ze hun getuigenis jaren later en gaven ze toe dat ze niet het volledige medische dossier van het meisje hadden gezien, waarin stond dat er geen bewijs was van misbruik toen het meisje in het ziekenhuis aankwam. (lees hieronder verder)

Ze gaven ook toe dat haar verwondingen – inclusief de genitale – ook veroorzaakt konden zijn door de medische zorgen die ze had gekregen en dat de vermeende doodsoorzaak “anatomisch onmogelijk” was. Dat staat ook te lezen in het vonnis van 12 maart dat het hooggerechtshof van Californië opstelde, nadat het zich over de zaak boog. Het hof herriep daarop de veroordeling.

Een toonaangevend expert in kindermisbruik zei zelfs dat het meisje mogelijks door een wagen was aangereden en niet seksueel was misbruikt. Iets wat het hof overnam in zijn vonnis.

Nieuwe analyse

Dinsdag verklaarde het Openbaar Ministerie van Kern County dan dat het alle aanklachten tegen Benavides zou laten vallen. “Onze professionele en ethische standaards nopen ons om geen nieuwe zaak te openen als er na een objectieve nieuwe analyse van de feiten niet voldoende bewijs is om de man zonder enige twijfel schuldig te verklaren.”

Eergisteren mocht de man dan de gevangenis van San Quentin verlaten, waar hij sinds zijn veroordeling in juni 1993 had verbleven. Vertegenwoordigers van het Innocence Project – die de man hielpen om vrij te komen – tweetten een foto van hem en een van zijn advocaten bij zijn vrijlating. Beelden van lokale televisiestations tonen hoe de man in tranen herenigd wordt met zijn familie. Het is niet duidelijk of Benavides in Californië zal blijven of hij terugkeert naar zijn geboorteland Mexico. (lees hieronder verder)

Vicente Benavides was freed earlier today thanks to the tremendous work of Cristina Borde, from Wisconsin Innocence Project, and her team at Habeas Corpus Resource Center: https://t.co/Z7Xb0E6Pd3 pic.twitter.com/3pJsTHIqF5 Innocence Project(@ innocence) link

Californië heeft de grootste dodencel van de Verenigde Staten, met bijna 750 gedetineerden. Amper 13 veroordeelden zijn ook effectief ter dood gebracht sinds 1978, de recentste in 2006. Momenteel hebben veroordeelden er in de dodencel meer kans om te sterven van ouderdom.

Volgens het Death Penalty Information Center is Benavides de vierde persoon die in Californië vrijkomt uit de dodencel sinds 1980. En de 162ste in heel de Verenigde Staten sinds 1973.