Man ziet foto van zijn geamputeerd been op sigarettenpakjes, maar gaf daarvoor nooit toestemming kv

18 juli 2019

17u34

Bron: France Bleu, Le Républicain Lorrain 6 Een man van Albanese origine die in de Franse stad Metz woont, zegt dat een foto van zijn geamputeerd been werd gebruikt op pakjes sigaretten met het bijschrijft “door roken raken je aders verstopt”. Hij gaf daar echter nooit de toestemming voor. Bovendien verloor hij zijn been na een schietpartij en niet als gevolg van roken.

De zaak kwam aan het licht toen de zoon van de zestiger in 2018 een groot pak roltabak kocht. Daarop stond een foto van een geamputeerd been met de bijbehorende waarschuwing. De man wist het zeker: de foto was van het been van zijn vader, een Albanese man die in de Oost-Franse stad Metz woont. De littekens zijn immers erg herkenbaar en op de foto zijn ook de brandwonden op zijn andere been te zien.

🇫🇷 Un Albanais installé à Metz a reconnu sa jambe sur des paquets de cigarettes avec un avertissement.

https://t.co/F6NqjYKaBX L'essentiel(@ lessentiel) link

Eenmaal thuis laat hij de foto aan zijn vader zien. Die bevestigt dat het inderdaad zijn eigen been op de foto is. De man gaf echter nooit toestemming voor het gebruik van een dergelijke foto. “Het is ongelooflijk dat iemand zonder zijn toestemming wordt afgebeeld op sigarettenpakjes in de Europese Unie”, klaagt Antoine Fittante, de advocaat van het slachtoffer.

Foto’s in ziekenhuis

De beenamputatie is het gevolg van een schietpartij in Albanië in 1997. De zestiger loopt nog steeds op krukken en zes weken voor zijn zoon de foto op het pakje vond, had de man een afspraak in het ziekenhuis Legouest in Metz om te kijken of hij een beenprothese kon krijgen. Daar werden foto’s genomen, maar verder hoorde hij er niets meer van. De betrokken arts werkt zelfs niet meer in het ziekenhuis, vertelt een van de kinderen van de man. “Mijn cliënt voelt zich verraden, geraakt in zijn waardigheid, door het zien van zijn handicap op sigarettenpakjes in tabakshandels. Men moet toegeven dat dit niet bepaald aangenaam is.”

Naam niet in database

De zestiger heeft het ziekenhuis aangeschreven om te weten te komen hoe de foto daar kon belanden en nam ook contact op met de Europese Commissie, die zich bezighoudt met de verspreiding van die beelden op alle sigarettenpakjes in de Europese Unie. Normaal gezien halen ze de foto’s uit een databank met foto’s die niet alleen geverifieerd werden, maar vooral ook gepubliceerd worden met de instemming van de persoon.

De Europese Commissie liet hem ondertussen weten dat zijn naam niet opduikt in de database van foto’s die gebruikt werd voor de gezondheidswaarschuwingen. De kans bestaat dus dat iemand anders het document tot goedkeuring heeft ondertekend. “De commissie zal bewijzen moeten voorleggen”, zegt Fittante. “We zullen geen enkel probleem hebben om aan te tonen dat het daadwerkelijk om mijn cliënt gaat”, stelt hij.