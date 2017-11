Man zet Russische minnares aan de deur. Daarop besluit ze dat zijn vrouw en dochter moeten boeten Koen Van De Sype

09u26

Bron: Daily Mirror 0 Twitter Minnares Karine Solloway. “Hij moest me nog 950.000 euro terugbetalen en had beloofd dat hij zijn vrouw zou verlaten om met mij een nieuw leven te beginnen. En toen dumpte hij me opeens.” Een Russische zakenvrouw die na vijf jaar koud aan de deur werd gezet door de Britse zakenman waarmee ze een affaire had, nam dat niet goed op. Karine Solloway (58) besloot dat hij moest boeten en keerde zich tegen zijn vrouw en dochter.

Priya McKendrick en haar dochter Scarlett zaten in oktober vorig jaar naar een aflevering van ‘The Apprentice’ te kijken, toen ze opeens lawaai hoorden. Drie mannen stormden het huis in Alderley Edge binnen, bonden hen vast, zetten hen verduisterde duikbrillen op, bedreigden hen en sleepten hen door de woning. De beproeving duurde in totaal vier uur en uiteindelijk gingen de kerels ervandoor met meer dan 100.000 euro aan elektro, juwelen en designerkleding.

Onderzoek

Het onderzoek kwam al snel bij Solloway uit. De vrouw – die in Londen woont – gaf toe dat ze de mannen had ingehuurd voor surveillancewerk, maar vertelde dat die de inbraak op eigen initiatief hadden uitgevoerd. Ze vertelde ook over de affaire die ze had gehad met Robert McKendrick. (lees hieronder verder)

Facebook Priya McKendrick.

In de periode dat ze samen waren, had ze hem naar eigen zeggen 950.000 euro geleend, nadat hij een probleem had gekregen met een van zijn zakencontacten in Afrika waardoor zijn financiële middelen wereldwijd waren bevroren. Hij had toen ook stevige gerechtelijke kosten. “Toen McKendrick in 2013 een punt achter hun relatie zette, raakte Solloway geobsedeerd door het terugkrijgen van haar geld”, aldus openbare aanklager Andrew Ford. “Ze vertelde dat McKendrick haar kinderen had beloofd en dat hij gezegd had dat hij zijn vrouw zou verlaten. Het ging er bitter aan toe.”

Oud-militair

Daarop bedacht ze een plan om haar ex-geliefde te raken waar het pijn zou doen: zijn gezin. In september vorig jaar huurde ze oud-militair Paul Prior in, die ze via gemeenschappelijke kennissen had leren kennen. Hij moest een overval plegen op het huis van de McKendricks. Prior nam nog twee andere kerels mee om de bewoners te overrompelen. (lees hieronder verder)

Facebook Dochter Scarlett McKendrick.

Prior en één van zijn medeplichtigen pleitten schuldig aan het beramen van de overval. Zijn andere medeplichtige ontkende alles en stond nu samen met Solloway terecht. Volgens hem was hij wel aanwezig bij de overval, maar wist hij van niets en hielp hij de anderen niet. Op de vraag waarom hij was gebleven en waarom hij de politie niet had gebeld, antwoordde hij dat hij en zijn familie bedreigd waren. “Die kerels waren militair opgeleid, ik vreesde voor mijn leven”, zei hij.

Juwelen

De jury geloofde er niets van, net als van de uitleg van Solloway. Ze werden allebei schuldig bevonden aan het beramen van de overval. Solloway was dan wel in Moskou op het moment van de feiten, er werden berichten onderschept tussen haar en Prior in de dagen erna. Daarin bespraken ze onder meer de verkoop van de juwelen. Ze vroeg Prior ook: “Denk je dat de vicedirecteur een link heeft gelegd met mij?” Met de ‘vicedirecteur’ bedoelde ze volgens de openbare aanklager Priya McKendrick. (lees hieronder verder)

Facebook Karine Solloway wacht nu op haar straf.

De twee blijven nu in de cel tot er een strafmaat is bepaald voor hun misdrijf. Die wordt begin volgende maand verwacht. Volgens rechter David Hale is het risico te groot dat ze er vandoor gaan. Ze toonden geen emoties toen het verdict werd voorgelezen, maar huilden wel toen ze werden weggeleid.

Volgens Priya en Robert McKendrick is de uitspraak een “enorme opluchting”. “We hebben ons geloof in het gerecht teruggevonden”, aldus Priya. “De politie was geweldig en heeft ons echt gesteund.”

Universiteit

Dochter Scarlett lijkt er vrij ongeschonden uit te zijn gekomen. “Ze haalde goede punten op school en studeert intussen aan de universiteit. Het was een vreselijk jaar, blij dat het eindelijk voorbij is.”

Facebook Scarlett studeert nu aan de universiteit.