Man wurgt dochter (14) bijna tot de dood omdat ze 'verkeerde' vriend heeft Karen Van Eyken

09 juli 2018

15u31

Bron: Bild, Focus 3 Ibrahim S. was woedend omdat zijn 14-jarige dochter al een vriend had. En dan nog de 'verkeerde'. Dus verstikte hij haar tot ze bewusteloos was. Een speciale eenheid pakte de man vervolgens op in zijn woning in de Duitse stad Hamburg.

Het was afgelopen vrijdag dat de Egyptenaar (44) erachter kwam dat zijn dochter een vriendje had. 's Avonds sprak hij haar erover aan en ging door het lint. Telkens weer deelde hij harde klappen uit en wurgde haar totdat ze het bewustzijn verloor.

Op een of andere manier slaagde het zwaargewonde meisje er alsnog nog in om wat later het huis uit te vluchten. Ze bracht enkele vrienden op de hoogte die op hun buurt de politie verwittigden.

De tiener werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd vastgesteld dat haar verwondingen ten gevolge van de daad levensbedreigend waren. Het meisje is ondertussen buiten levensgevaar.

Er werd een huiszoekingsbevel uitgevaardigd en zondagmorgen vielen een speciale eenheid de woning binnen om de vader te arresteren. De aanklacht luidt poging tot moord. Volgens enkele buren waren er al vaker problemen in het gezin. Zo is er ook sprake van een steekpartij. De eigenaar van het huis zou om die reden het huurcontract hebben opgezegd.