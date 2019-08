Man wordt midden op straat met zwaard vermoord in Stuttgart SVM

01 augustus 2019

18u34

Bron: Belga 25 In de Duitse stad Stuttgart heeft een man gisteravond midden op straat een andere man doodgestoken met een zwaard. De dader kon opgepakt worden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de dader handelde uit persoonlijke overwegingen.

Verschillende mensen waren getuige van de moord. De vermoedelijke dader is een 28-jarige Syriër. Hij zou tot voor kort in hetzelfde huis hebben gewoond als het slachtoffer, een 36-jarige Duitser van Kazachse afkomst. De mannen zouden voor de aanval ruzie gehad hebben.

De dader zou een zwaardachtig mes verschillende keren in het slachtoffer gestoken hebben. Volgens de politie vluchtte de 28-jarige man daarna weg. Het hevig bloedende slachtoffer stierf op straat aan zijn verwondingen. Enkele uren later kon de verdachte vlak bij de plaats van het misdrijf opgepakt worden.

Bekend bij politie

Meer details over de beweegredenen van de dader kan de politie nog niet geven. De 28-jarige Syriër verblijft sinds 2015 in Duitsland en beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Hij zou bekend geweest zijn bij de politie.

De verdachte wordt vandaag nog altijd verhoord. Hij zal daarna voor een onderzoeksrechter worden geleid.

Op sociaalnetwerksites circuleren verschillende video's van de moord. De politie zegt dat de beelden als bewijsmateriaal gebruikt worden, maar vraagt de gebruikers wel om de beelden offline te halen.