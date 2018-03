Man wordt meegesleurd door overstroming, om zich te redden springt hij op dak van auto Lg

22 maart 2018

15u01

Bron: KameraOne 0

In de Braziliaanse stad Belo Horizonte werd een man meegesleurd door een overstroming na hevige regenval. Hij was de chauffeur van een witte bestelwagen, maar toen hij zag dat het water begon te stijgen, sprong hij uit zijn busje. Door de kracht van het water kon hij het voetpad niet bereiken, dus sprong hij op het dak van een andere wagen. De man kon uiteindelijk in veiligheid worden gebracht.