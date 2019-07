Man wordt foutief geïdentificeerd, verkeerde familie zet behandeling stop PVZ

In Chicago is een verkeerd geïdentificeerde man in het ziekenhuis overleden, nadat zijn vermeende zussen de opdracht hadden gegeven om de beademingstoestellen af te koppelen. Toen hun échte broer enkele dagen later tot ieders verbazing op een barbecue verscheen, drong tot hen door dat een andere man door hun toedoen was overleden. Beide families hebben nu klacht ingediend tegen het ziekenhuis.

In april kreeg de familie van de 69-jarige Alfonso Bennett het bericht dat de man met ernstige verwondingen in het ziekenhuis was opgenomen. Hij was bewusteloos aangetroffen en hij had zware verwondingen in het gezicht. Op basis van dossierfoto’s van de politie was de man in het ziekenhuis (foutief) geïdentificeerd. De zussen lichtten het ziekenhuispersoneel herhaaldelijk in over hun twijfels dat de man in het ziekenhuisbed hun broer zou zijn. Het personeel zei hen keer op keer dat hij moeilijk herkenbaar was door zijn verwondingen en dat ze zich moesten verzoenen met de lastige situatie.

De zussen geloofden het ziekenhuis en wanneer de toestand van het slachtoffer verslechtte, besloot de familie de beademingstoestellen uit te laten zetten. Na zijn overlijden was de rouwende familie volop bezig met de voorbereidingen toen de man plots het huis van de zus kwam binnengewandeld. Na de vreugdevolle verzoening werden de zussen zich onmiddellijk bewust van de grimmige fout die het ziekenhuis had gemaakt.

Vingerafdrukken

De man in het mortuarium werd op basis van zijn vingerafdrukken uiteindelijk (correct) geïdentificeerd als Elisha Brittman. Het ziekenhuis lichtte zijn familie in en gaf toe dat ze een fout hadden gemaakt. De familieleden wisten al die tijd niet waar de man in kwestie was. Ze hadden hem als vermist opgegeven en waren een zoekactie gestart.

Rechtszaak

Beide families hebben nu besloten om een klacht in te dienen tegen de stad en het ziekenhuis en willen een rechtszaak aanspannen wegens nalatigheid en emotionele schade. Ze eisen van elke beklaagde meer dan $50.000 (€44.400).

De staatssenator van Chicago, Patricia Van Pelt, beseft dat dit nooit was gebeurd als men in het ziekenhuis onmiddellijk de vingerafdrukken van het slachtoffer had gecontroleerd. Ze kijkt nu om een wet te introduceren die het ziekenhuis zou verplichten elke bewusteloze persoon te identificeren door middel van zijn vingerafdrukken.