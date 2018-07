Man wint lottojackpot, maar zijn winst vervliegt na onwezenlijke flater Karen Van Eyken

25 juli 2018

12u30

Bron: Yahoo News, Huffington Post 2 Een man uit Shanghai had omgerekend 1,1 miljoen euro gewonnen met de lotto. Maar zijn geluk was van korte duur.

Meer dan tien jaar lang had hij geprobeerd om de lottojackpot binnen te halen. Nu het eindelijk gelukt was, gebeurde het ondenkbare.

De man, Sun genaamd, kon zijn lottoformulier niet meer vinden. Hij sloeg volledig in paniek. Toen het hem weer te binnenschoot waar het winnende lot kon zijn, was het te laat.

Het stak los in de zak van zijn broek, maar was ook zo samen met het kledingstuk in de wasmachine beland.

Na de wasbeurt bleek het lottoformulier quasi onherkenbaar en dus ongeldig. Zonder het ticket in kwestie kon zijn winst niet toegekend worden. Weg was de jackpot. Het geld wordt nu opnieuw in de pot gestoken voor de volgende trekking.