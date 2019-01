Man wil vrouw ontvoeren en achtervolgt haar tot in karatestudio. Niet zijn beste idee ADN

05 januari 2019

13u23

Bron: CNN 30 Een man die in Noord-Carolina een vrouw wilde kidnappen, achtervolgde haar tot in een karatestudio. Het was niet zijn beste idee, meldt de politie.

De man probeerde donderdag rond 9 uur ’s avonds aan Statesville Avenue in Charlotte de vrouw met brute kracht in zijn auto te sleuren. De dame kon zich lostrekken en liep weg, op zoek naar hulp. Toevallig was er in de buurt een karatestudio en dus sprintte de vrouw naar het gebouw. Je kan al raden hoe het verhaal eindigde toen de verdachte daarop besloot de vrouw tot in de studio te achtervolgen. Hij werd wat later op een brancard weer naar buiten gebracht na een korte kennismaking met de karate-instructeur.

“We hadden net een les voltooid toen een vrouw binnen kwam gelopen en riep dat iemand haar probeerde pijn te doen”, vertelt instructeur Randall Ephraim aan CNN. “Kort daarna rende een grote kerel het gebouw binnen. Ik dacht eerst dat het misschien iemand onschuldig was die voor info over lessen kwam. Maar hij liet verstaan dat hij er was voor mevrouw. Zij riep dat ze hem niet kende en dat hij haar wilde ontvoeren.”



De karate-instructeur vroeg de man vriendelijk of hij alstublieft de studio wilde verlaten, maar die wou van geen wijken weten. Integendeel, hij trok de gewelddadige kaart. “Hij werd agressief, dus kreeg hij een gepaste reactie”, aldus Ephraim. De man werd gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Hij wordt vervolgd voor poging tot ontvoering en geweldpleging.

