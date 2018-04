Man wil van brug springen. Politie schakelt truckers in om zijn leven te redden HR

24 april 2018

23u24

Bron: USA Today, Twitter 0 Opmerkelijke actie van de Amerikaanse politie. Toen een man van een viaduct naar beneden wilde springen, riepen ze de hulp in van maar liefst dertien truckchauffeurs.

De agenten uit Detroit werden dinsdagochtend opgeroepen naar een viaduct boven een weg in Huntington Woods omdat een man een einde aan zijn leven wilde maken door van de brug te springen. Terwijl de politie het verkeer wegleidde en probeerde om met de man in contact te komen, vroegen ze meteen ook aan vrachtwagenbestuurders om hun voertuig onder het viaduct te plaatsen. Zo wilden ze de valafstand verkorten, voor als de man alsnog zou springen.

In totaal positioneerden dertien trucks zich onder de brug. Na ongeveer vier uur op de man in te praten, wandelde hij naar de politieagenten en hulpverleners. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. "Bij zo'n incidenten worden wel vaker truckers ingeschakeld", zegt Michael Shaw van de Michigan State Police. "Maar het is wel uitzonderlijk dat het er zoveel zijn." De agent geeft nog mee dat er vele andere opties zijn dan een einde te maken aan je leven.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of de website www.zelfmoord1813.be.