Man wil niet gaan zitten, politie slaat hem brutaal in gezicht

07 juni 2018

14u03

Bron: Washington Post, Storyful 2 Uit de Verenigde Staten blijven video's komen van politieagenten die hun boekje te buiten gaan. Deze keer gaat het om bewakingsbeelden uit Mesa bij Phoenix (Arizona), waar agenten een onschuldige man herhaaldelijk in het gezicht slaan, gewoon omdat hij weigert te gaan zitten.

De politie had op 23 mei een oproep gekregen voor huiselijk geweld in een appartementsgebouw, waarbij een vrouw belde dat haar ex-vriend probeerde binnen te dringen in haar appartement. Op de bovenste verdieping van het gebouw troffen de agenten twee mannen aan, de ex Eric Reyes (20) en Robert Johnson (33).

Op de beelden is te zien hoe de agenten aanwijzingen geven aan de man, waarna hij naar een muur wandelt. Volgens de agenten droegen ze hem op te gaan zitten, waarna hij tegen de muur leunt in een hoek, bij de lift. Dat volstaat blijkbaar niet, want opeens slaan twee agenten Johnson hard in het gezicht. De ene geeft hem snel achter elkaar vijf meppen op de linkerkant van zijn gezicht, waarna een harde rechtse Johnson doet neerzijgen. Terwijl dit gebeurt, gaat de liftdeur open en gaan nog twee agenten rond de man staan.

Cultuur van geweld

"Toen de man niet ging zitten, begonnen onze agenten geweld te gebruiken om hem te doen zitten", legt politiecommissaris Ramon Batista uit aan de Arizona Republic. "Ik heb niet het gevoel dat onze agenten zich daar van hun beste kant lieten zien. Ik denk niet dat deze situatie moest uitdraaien zoals ze deed."

Johnson werd opgepakt voor wangedrag en weerspannigheid tegenover de politie, terwijl Reyes werd opgepakt voor wangedrag en het bezit van drugsaccessoires. Johnsons advocaten hekelen "de cultuur van geweld bij het Mesa Police Department". Ze stellen dat Johnson meewerkte en de politierichtlijnen volgde toen de agenten hem begonnen aan te vallen, en dat het incident onopgemerkt zou gebleven zjin als bewakingscamera's de video niet hadden opgenomen."

De vier agenten zijn voorlopig op non-actief gezet. Het is niet de eerste keer dat de politie van Mesa onder vuur ligt. In februari dook nog een video op waarin een 84-jarige grootmoeder met geweld inrekende, waardoor ze blauwe plekken en een blauw oog opliep.

Nieuwe richtlijnen: niet slaan op gezicht

Batista zegt nog dat hij nieuwe richtlijnen in voege had die agenten voorschreven dat ze op niemands gezicht of hoofd mochten slaan tenzij die persoon met hen vecht. "Dit is op geen enkele manier representatief voor het werk dat hier dagelijks wordt gedaan", zegt Batista nog aan 12 News. "Het zijn mensen. Natuurlijk, op het eerste gezicht lijkt dit op een fout. Het ziet er niet goed uit en het is mijn job - het is onze job - om dit samen te onderzoeken en er een antwoord op te vinden."

"Het is belangrijk te begrijpen dat elk gebruik van geweld, wanneer je het bekijkt, lastig is om te zien en er nooit 'goed' uitziet"

De Mesa Police Association, die de agenten vertegenwoordigt, noemt het nog "verschrikkelijk ongepast om een deel van de video vrij te geven zonder audio die niet de hele context van het voorval schetst. Bovendien begrijpen we niet waarop deze video wordt vrijgegeven terwijl een intern onderzoek nog niet is afgerond. Het is belangrijk te begrijpen dat elk gebruik van geweld, wanneer je het bekijkt, lastig is om te zien en er nooit 'goed' uitziet."

