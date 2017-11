Man weet niet meer dat hij moord pleegde, maar wordt toch geëxecuteerd ep

Bron: ANP 0 Twitter Vernon Madison wordt beschuldigd van de moord op een politieman in 1985. Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft bepaald dat een doodzieke man uit de staat Alabama toch mag worden geëxecuteerd vanwege het doodschieten van een politieman in 1985. Vernon Madison (67) was hiervoor al in 1994 ter dood veroordeeld, maar kreeg in zijn dodencel enkele beroertes, waardoor hij zich zijn daden niet meer kan herinneren of er een verklaring voor kan geven.

Een lagere rechtbank in de staat Alabama had vanwege die beroertes besloten de doodstraf niet ten uitvoer te brengen. Volgens de rechtbank kon Madison "door zijn toestand het verband tussen zijn misdaad en zijn straf niet meer begrijpen.''

Nadat de zaak langs meerdere rechtbanken was gegaan, stak het hooggerechtshof hier, met negen stemmen voor en nul tegen, een stokje voor. Alabama heeft volgens het hoogste Amerikaanse rechtscollege "niet voldoende aangetoond dat Madison te onwetend is om zijn straf tegemoet te zien.''

Madison is na de beroertes ernstig gehandicapt geraakt. Hij zit in een rolstoel, is blind, spreekt moeilijk en vertoont tekenen van geheugenverlies en lijdt aan symptomen die lijken op dementie. Hij heeft nooit verantwoordelijkheid genomen voor de moord.