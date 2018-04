Man vrijgelaten die in 1984 twee vrouwen en acht kinderen afslachtte in New York. Speurder van toen beschrijft nu gruwel die hij aantrof KVDS

04 april 2018

Het Amerikaanse gerecht heeft een man vrijgelaten die in 1984 een bloedbad aanrichtte in een flat in New York. Daarbij werden twee vrouwen en acht kinderen koelbloedig geëxecuteerd. Christopher Thomas (68) zat twee derden van zijn straf uit en omdat hij zich gedroeg in de gevangenis, kwam hij in januari in alle stilte vrij. Een van de speurders van toen reageert verbolgen. Joe Hall was als een van de eersten ter plaatse en zal nooit vergeten wat hij toen zag.

“In de eerste slaapkamer zag ik een baby liggen met een kogelgat in zijn voorhoofd”, vertelde de politieman - die intussen met pensioen is – maandagavond in een interview met de Amerikaanse zender PIX11. “In de woonkamer stonden zetels waarin enkele jonge mensen achterovergeleund zaten. Hun ogen waren open, alsof ze tv aan het kijken waren. Ook zij hadden kogelgaten in hun hoofd.”

Hoogzwanger

Tegen de tijd dat Hall en zijn collega’s alle slachtoffers geteld hadden, kwamen ze aan acht kinderen tussen 3 en 14 jaar en twee vrouwen. Een van de vrouwen was hoogzwanger. Ze waren allemaal van dichtbij geëxecuteerd met een kogel door het hoofd. “Een van de kinderen was chocoladepudding aan het eten toen het gebeurde”, getuigde speurder Bo Dietl in The New York Post in 2009. “Ze zat in de zetel alsof ze bevroren was, met de lepel nog in haar hand. Dood. Bij sommige slachtoffers stond nog de angst op hun gezicht geschreven.” (lees hieronder verder)

Eén kind bleek de slachtpartij overleefd te hebben, de 13 maanden oude Christina Rivera. Ze kroop rond aan de voeten van de levenloze lichamen. De moorden gebeurden op Palmzondag en raakten zo bekend als de Palm Sunday Massacre. De politie slaagde erin om een verdachte te vinden dankzij een ooggetuige. De tiener had Christopher Thomas gezien in het huis toen de moorden gebeurden.

Motief

Speurders slaagden er niet in om het precieze motief van de doder te vinden, maar kwamen wel te weten dat hij al een tijdje ruzie had met de eigenaar van de flat, een veroordeelde cocaïnedealer die luisterde naar de naam Enrique Bermudez. Een van de dode vrouwen was zijn zwangere vriendin, Virginia Lopez (24). Thomas kocht regelmatig drugs van de man, waardoor de politie vermoedde dat het misschien om een afrekening ging. Bermudez – die zelf niet aanwezig was in de flat – vertelde de speurders later dat Thomas dacht dat hij een relatie had met zijn vrouw. (lees hieronder verder)

Een jury sprak Christopher Thomas echter vrij voor moord omdat hij de feiten pleegde in een vlaag van razernij die gevoed was door cocaïnegebruik. Ze veroordeelde hem in de plaats voor de minder zware kwalificatie ‘doodslag’. Hij kreeg een reeks opeenvolgende celstraffen, die samen opliepen tot 230 jaar. De staat New York heeft echter een wet die een limiet zet op de celstraf voor doodslag: maximaal 50 jaar. En omdat het systeem een gedetineerde die zich goed gedraagt de mogelijkheid geeft om vrij te komen na twee derden van zijn straf, stapte Thomas op 5 januari in alle stilte uit de Shawangunk Correctional Facility naar buiten. Hij zou nu in Queens, New York wonen.

Volgens een woordvoerder van het Department of Corrections gaat het niet om een voorwaardelijke invrijheidstelling. “Hij verscheen vijf keer voor de paroolcommissie en zijn verzoek werd daar elke keer afgewezen. Hij heeft nu gewoon twee derden van zijn straf uitgezeten”, klinkt het.

Het dossier van de Palm Sunday Massacre is al het tweede dat in enkele maanden kritiek krijgt in New York. In april komt ook politiemoordenaar Herman Bell (70) vrij, nadat hij acht keer voor de paroolcommissie verscheen. Hij zat 44 jaar in de cel voor de moord op twee agenten van de politie van New York in 1971. Samen met twee andere leden van de revolutionaire Black Liberation Army had hij de twee naar Harlem gelokt met een vals telefoontje naar het noodnummer.

De agenten werden langs achteren aangevallen. Een van beiden was op slag dood, de andere smeekte nog voor zijn leven, vooraleer hij met zijn eigen wapen werd gedood. Bell en enkele andere leden van de Black Liberation Army vermoordden later dat jaar ook nog een agent in San Francisco.

De man vertelde nu spijt te hebben van wat hij had gedaan en dat de moorden niet ingegeven waren door politieke motieven. Opmerkelijk: de zoon van een van de slachtoffers schreef in februari een brief naar de paroolcommissie waarin hij vertelde dat zijn familie de moordenaar vergeven had en dat het hen “blijdschap en vrede” zou geven als de man vrij zou komen.

Leeftijd

Bell zou op 17 april de gevangenis mogen verlaten. Volgens zijn advocaat Robert Boyle onderzocht de paroolcommissie alle mogelijke factoren die meespelen in de zaak, zoals de leeftijd van Bell en het risico op een herhaling van de feiten.

Onder meer de Republikeinse senator Martin Golden riep de paroolcommissie vorige week nog op om de beslissing te herzien.