Man volgt GPS en komt met e-scooter op Duitse snelweg terecht

21 augustus 2019

Bron: DPA

Een 23-jarige jongeman uit Dubai is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Duitse snelweg A57 tegengehouden met een e-scooter die hij had geleend. Hij had naar eigen zeggen zijn GPS blindelings gevolgd, en wist niet meer waar hij was.